Геймер показав, який вигляд могла б мати відеогра Warcraft III: Reforged на Unreal Engine 5

Оригінальною роботою поділився в мережі шанувальник серії Warcraft. Він вирішив показати, який вигляд могла б мати гра Warcraft III: Reforged на ігровому рушії Unreal Engine 5.

Напевно, реліз відеогри Warcraft III: Reforged став одним з найпровальніших в історії відеоігрової індустрії. Яскравим підтвердженням цих слів може слугувати оцінка цієї гри на агрегаторі рецензій Metacritic – 0,6 бала з 10 (понад 30 тисяч оглядів). Геймери просто "розгромили" сторінку Warcraft III: Reforged на цьому відомому сайті, а також вони не забули й про різноманітні тематичні форуми.

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Щоправда, навіть у такій неприємній ситуації знаходяться ентузіасти, які намагаються щось змінити. Наприклад, кілька днів тому користувач з нікнеймом AXCEL випустив на своєму ютуб-каналі відео, яке присвячене саме цій відеогрі. Ентузіаст вирішив показати, який вигляд могла б мати гра Warcraft III: Reforged на ігровому рушії Unreal Engine 5.

Одразу ж варто відзначити, що це лише концепт, а загалом на цьому відео можна побачити Артаса, який досліджує табір людей. Також можна помітити, що AXCEL зміг навіть відтворити деякі геймплейні механіки. Щоправда, ентузіаст вже відзначив, що не планує повноцінно переносити цю відеогру на Unreal Engine 5. Хоча й додав, що в майбутньому хоче відтворити одне із завдань на цьому ігровому рушії, а також потім запустити свою роботу на GeForce RTX 3080 чи RTX 3090 (зараз він використовує GeForce GTX 1080).

Варто відзначити, що користувачам мережі його робота дуже сподобалася, а загалом це відео вже зібрало понад 50 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. На думку геймерів, саме такий вигляд мала б мати оновлена версія цієї відеогри. Також можна ще додати, що поки невідомо, чи планує розробник викладати свій проєкт у відкритий доступ.

Відеогра Warcraft III: Reforged на ігровому рушії Unreal Engine 5: відео