Фанат Baldur's Gate 3 "схрестив" Астаріона та Барта Сімпсона – кумедне фото

Талановитий шанувальник Baldur's Gate 3 поділився з ігровою спільнотою своїм неймовірним малюнком, в якому поєднав Астаріона з гри та відомого бешкетника Барта із мультсеріалу Сімпсони.

Талановитий гравець Baldur's Gate 3 створив цікавий фан-арт, який поєднує в собі образи харизматичного вампіра Астаріона з гри та Барта Сімпсона з відомого мультсеріалу.

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Персонажі RPG від Larian Studios стали справжніми улюбленцями геймерів, адже зроблені просто фантастично в усьому: від дизайну до наративної складової.

Як наслідок, з'являється багато унікальних фанатських проєктів, присвячених героям гри.

Одним з таких поділився користувач Reddit під ніком Special-Chemical-124. Талановитий геймер виклав на платформі свій невеличкий витвір мистецтва, який він дотепно назвав "Бартстаріоном".

Дивовижне поєднання зачіски, вбрання та невеличких вампірських ікол Астаріона з Baldur's Gate 3 з обличчям та статурою Барта Сімпсона неабияк розвеселило спільноту.

Симбіоз Барта та Астаріона / Фото з Reddit

Потрібен надзвичайний талант, щоб зобразити двох персонажів в одному й зробити так щоб їх обох можна було миттєво впізнати й Special-Chemical-124 це вдалося блискуче.

За словами користувача, створення малюнку зайняло у нього близько двох годин.

Після напрочуд схвальної та теплої реакції спільноти, геймер пообіцяв в майбутньому зробити ще більше подібних кросоверів між Сімпсонами та Baldur's Gate 3.