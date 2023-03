Геймер створив неймовірний ігровий автомат Nintendo 64, який родом з 90-их

Затятий шанувальник Nintendo 64 створив повністю робочий ігровий автомат, призначену для ігор класичної системи Nintendo. Його творіння є чудовою ілюстрацією до слова "ностальгія".

Шанувальник виклав фото свого творіння в мережу, аби кожен міг його побачити. А хотілося б ще й зіграти.

Ігровий автомат Nintendo 64

N64 була культовою домашньою консоллю Nintendo наприкінці 1990-х років. Незважаючи на те, що вона не досягла таких же продажів, як PlayStation від Sony, такі ігри, як Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time і оригінальна Super Smash Bros, допомогли показати, на що здатна Nintendo, коли справа стосується 3D-ігор.

Ігри N64 постійно перевидавалися на платформах Nintendo або у вигляді ремейків, як-от Star Fox 64 3D на 3DS, через віртуальну консоль на Wii та Wii U, або деякі з найкращих ігор Nintendo 64, включені в пакет розширень Nintendo Switch Online.

Пристрасний фанат N64 перетворив консоль на робочу аркадну шафу з чотирма функціональними контролерами. Він зробив шафу з деконструйованим N64, підключеним до ЕЛТ-телевізора, і все це помістив у дерев'яну раму.

Усі ці матеріали обійшлися геймеру приблизно в 4 500 данських крон. Це приблизно 650 доларів США або майже 24 тисячі гривень.

Дехто з шанувальників висловив зацікавленість у покупці або виготовленні власних шаф N64, а Ravnfrausing заявив, що планує протягом наступних кількох тижнів створити посібник зі збирання для тих, хто бажає створити власні.