Суперечлива відеогра: геймер знайшов у Mass Effect 2 кумедну пасхалку на Grand Theft Auto

Геймер знайшов у Mass Effect 2 пасхалку на серію GTA. Він вирішив поспілкуватися з продавцем ігор, який розповів чимало цікавого про місцеву індустрію відеоігор.

Кілька місяців тому ми розповідали про цікавий секрет з відеогри Mass Effect 3, який геймери змогли знайти лише через 9 років (підказав розробник). Цього разу історія схожа, щоправда, навряд чи можна написати, що автори цієї пасхалки дуже добре її заховали.

Варто розпочати з того, що цією знахідкою поділився користувач платформи Reddit з нікнеймом aganymc. Він вирішив ще раз пройти відеогру Mass Effect 2, а вже в процесі натрапив на цікаву пасхалку, яку ніколи не помічав. Щоправда, здається, її майже ніхто не знаходив, бо пост ентузіаста став досить популярним в цьому розділі. Отже, головний герой заглянув у магазин голографічних відеоігор, який знаходиться на 28 поверсі Цитаделі. Там він вирішив поспілкуватися з місцевим продавцем, який й розповів йому чимало цікавого про місцеву ігрову індустрію.

Наприклад, він згадує про гру з назвою "Grim Terminus Alliance", яку багато хто критикує через те, що там можна захоплювати та бити рабів. Щоправда, продавець не розуміє, чому вони так "нападають" на звичайну гру. Зрозуміло, що це очевидна пасхалка на серію відеоігор Grand Theft Auto, яку також постійно критикують за подібні речі. Можливо, розробники серії Mass Effect у такий спосіб вирішили показати своє ставлення до подібних критиків.

Найцікавіше, що це не остання пасхалка, якою може поділитися цей продавець. Він ще може розповісти про місцеві правила рефандів, а також про особливу систему захисту відеоігор, яка має один неприємний недолік. Останнє це цілком очевидний натяк на систему Denuvo, яку критикують за негативний вплив на продуктивність відеоігор.

Пасхалка на Grand Theft Auto у відеогрі Mass Effect 2 / Фото Reddit aganymc