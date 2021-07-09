Геймер зумів зібрати просто неймовірну суму золота в Skyrim, не використовуючи модів або чітів

Один наполегливий гравець поставив собі за мету зібрати якомога більше золота в культовій RPG від Bethesda, і ось після понад 100 годин гри йому це вдалося. Детальніше у матеріалі.

Skyrim наближається до визначного ювілею – 10 років з моменту випуску, і хоча дехто вже вважає гру застарілою, у неї все одно є армія невтомних фанатів, які знаходять все нові й нові способи розважитись у суворому світі нордів та імперців.

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Будь-який гравець, який хоч раз пройшов Skyrim знає, що заробляти золото в цій грі, без використання модів чи експлойтів – досить непросте завдання. Граючи за правилами іноді важко накопичити бодай 100 тисяч місцевої валюти. Навіть найбільш хардкорні гравці часто зізнаються, що їм просто не вистачає терпіння постійно ходити перенавантаженим, щоб продати якомога більше луту для отримання омріяних монеток.

А це ж не лише потрібно дійти до якогось з торговців, а й чекати, доки у них оновиться бюджет, одним словом – жах. Часто з цих причин геймери встановлюють модифікації, які дещо переписують систему економіки гри чи просто дають гравцеві стільки коштів, скільки йому потрібно. Проте користувач Reddit mstrjohn117 вирішив, що це не про нього і поставив собі за мету зібрати в Skyrim не багато не мало – один мільйон золотих монет – і йому це вдалося.

У коментарях під постом, автор звитяги mstrjohn117 вдався до опису деталей важкого процесу накопичення такої разючої суми. Передусім, він розповів, що вклав більшість очок навичок в алхімію та красномовство, адже це забезпечує найпростіший спосіб заробітку. Таким чином, геймер зумів наладити справжній бізнес, збираючи інгредієнти по всьому ігровому світу та масово виробляючи зілля для продажу, а харизма персонажа допомогла зробити ціни вищими. Весь процес зайняв у відданого фаната Skyrim близько 100 годин, і за його словами, це ще навіть не кінець, оскільки відчайдух націлений виконати всі можливі досягнення з гри.

Здобуток гравця, хоча і похвальний, для деяких геймерів досить кумедний тим, що наразі грати в Skyrim без модифікацій стало майже унікальним випадком. Проте, на нашу думку це показує той факт, що в хорошій грі геймери, навіть без модифікацій, можуть знаходити все нові й нові способи приємно провести час чи кинути собі якийсь виклик.