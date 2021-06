Не "Лише на PlayStation": геймери припускають, що гра Ghost of Tsushima може вийти на PC

Геймери помітили, що з обкладинки гри Ghost of Tsushima зник напис "Лише на PlayStation". Тому вони припускають, що ця відеогра може вийти на PC.

Місяць тому відбулася презентація компанії Sony для інвесторів. Після цієї події з'явилося чимало цікавої інформації, але особливо виділялася новина про реліз відеогри Uncharted 4: A Thief's End на PC. Щоправда, здається, це не єдина гра від Sony, яка може вийти найближчим часом на персональні комп'ютери.

До теми Uncharted 4 на PC та майбутнє God of War: найцікавіше з нової презентації Sony для інвесторів

Цього разу користувачі мережі помітили, що представники цієї компанії достатньо неочікувано змінили обкладинку відеогри Ghost of Tsushima. Зникла відмітка про ексклюзивність цього проєкту, а якщо точніше, то напис "Only On PlayStation" ("Лише на PlayStation"). Таку оновлену обкладинку вже можна побачити на сторінках гри в Amazon та PlayStation Direct.

Геймери одразу ж згадали, що раніше в аналогічну ситуацію потрапила гра Horizon Zero Dawn, а потім й Days Gone. Ці проєкти вже вишли на PC, а незадовго до "переїзду" з їхніх обкладинок також видаляли цю відмітку. Саме тому геймери припускають, що гра Ghost of Tsushima найближчим часом може вийти на персональні комп'ютери.

Цікаво, що напис "Only On PlayStation" також відсутній на обкладинках всіх останніх ігор від Sony. Можливо, відеогра Ghost of Tsushima просто стала "жертвою" нової політики (ребрендингу). Щоправда, подібна відмітка продовжує залишатися на обкладинках всіх інших ексклюзивів. Наприклад, The Last of Us Part II, God of War чи Uncharted 4: A Thief's End. Хоча остання гра й була у списку проєктів Sony, які мають вийти на PC.

Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації завжди потрібно ставитися скептично. Щоправда, також можна додати, що представники Sony вже неодноразово говорили, що час від часу планують випускати консольні ексклюзиви на PC.

Нова обкладинка відеогри Ghost of Tsushima / Фото Amazon

Обкладинка відеогри Uncharted 4: A Thief's End / Фото Amazon