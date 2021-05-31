Весняний обвал рейтингів: геймери "розгромили" сторінку гри Total War: Three Kingdoms у Steam

Компанія Creative Assembly різко змінила вектор розвитку гри Total War: Three Kingdoms. Таке рішення шокувало шанувальників, тому вони вирішили показати своє незадоволення.

Кілька днів тому компанія Creative Assembly опублікувала запис, у якому йшлося про майбутнє Total War: Three Kingdoms. Запропонований ними варіант розвитку цього проєкту дуже не сподобався геймерам, тому вони просто пішли "громити" гру на різноманітних платформах.

Актуально Вартість найдорожчого акаунту в Steam сягає близько 280 тисяч доларів: чому так дорого

Розробники Total War: Three Kingdoms відзначили, що зупиняють всі роботи над цим проєктом, бо хочуть взятися за нову частину у цій підсерії. Фанати були шоковані, бо раніше автори відзначали, що планують випустити для цієї гри масштабне доповнення про жителів північних регіонів. Найсмішніше, що у грі з назвою "Три царства" може так й залишитися всього два таких царства. Також фанати відзначають, що розробники навіть поки не розібралися зі всіма технічними недоліками.

Оригінальний запис з цим анонсом вже зібрав гору дизлайків (понад 7 тисяч) та гнівних коментарів, але найбільшого удару зазнала сторінка Total War: Three Kingdoms у Steam. За весь час гру оцінило майже 52 тисячі користувачів з середнім рейтингом у 75 %, а це гарний результат. Щоправда, в останні дні ситуація кардинально змінилася: понад 5 тисяч рецензій з середнім рейтингом у жалюгідні 16% ("виключно негативні"). Також чимала кількість геймерів вирішила пройтися й по "родичах" цієї гри.

Ситуація дуже дивна, а приймати таку різку зміну вектору розвитку фанати не хочуть. Ще два тижні тому ця відеогра продавалася зі знижкою та горою обіцянок від розробників, а вже сьогодні вони просто кидають її, навіть не в ідеальному стані. Загалом користувачі сходяться на тому, що компанія просто хоче заробити ще більше коштів на них. Наостанок варто відзначити, що Creative Assembly поки не коментувала цю ситуацію.

Заява Creative Assembly​ про майбутнє гри Total War: Three Kingdoms – відео