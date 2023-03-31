Шанувальники Valve впевнені, що студія веде роботу над продовженням Portal: що на це вказує

Компанія Valve, схоже, розробляє нову таємничу гру, і шанувальники мають всі підстави вважати, що нею може виявитися Portal 3. Детальніше про цікаву знахідку – у матеріалі.

Раніше цього місяця Valve неабияк здивувала своїх шанувальників новиною про скорий вихід Counter-Strike 2, який стане продовженням неймовірно популярної CS:GO. Однак, цілком можливо, що це ще не всі сюрпризи, які студія приготувала для геймерів.

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Як помітив користувач твітеру Faizan Shaikh, профілі LinkedIn двох співробітників Valve свідчать про те, що компанія прямо зараз працює над неанонсованою грою, розробка якої, здається, почалася ще у 2021 році. До того ж з профілів розробників вдалось дізнатися, що таємничий проєкт містить головоломки та "амбітний, не бачений раніше геймплей".

Мова йде про сторінки Майкла Андерсона та Бояна Чжу. Перший працює у компанії з 2014 року, а у 2021 році він "створив різноманітні прототипи з командою, зосередженою на амбітний, ніколи раніше не бачений геймплей для неоголошеного проєкту".

Також в резюме Андерсона вказано, що він "з нуля розробив штучний інтелект, механіки гравця та пазли".

У профілі Чжу набагато менше деталей, але він також містить згадку про "неоголошений проєкт" над яким розробник працює з січня 2022 року і цілком можливо, що це та ж гра про яку згадано на сторінці Андерсона.

Хоча ця дещиця інформації може свідчити практично про що завгодно, але розмови про механіку головоломок та "амбітний" геймплей подарували чималій кількості шанувальників студії впевненість у тому, що мова точно йде про Portal 3.

Чи так це насправді покаже лише час.