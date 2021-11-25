Геймери в захваті: ентузіаст перетворив TES V: Skyrim на відеогру з серії Borderlands

Нестандартною роботою поділився в мережі шанувальник одразу двох відомих франшиз. Він вирішив перетворити відеогру The Elder Scrolls V: Skyrim на проєкт з серії Borderlands.

Кілька місяців тому ми розповідали про геймера, який перетворив гру The Elder Scrolls V: Skyrim на інший дуже відомий проєкт – Dark Souls. Фінальний результат сподобався користувачам мережі, а загалом для цього він використав понад 500 різноманітних модифікацій.

Детальніше Встановив понад 500 модифікацій: блогер захотів перетворити Skyrim на Dark Souls

За схожу роботу вирішив взятися й користувач з нікнеймом Kanjs, який захотів перетворити Skyrim на гру з популярної серії Borderlands. Варто розпочати з того, що в його випадку все настільки масштабно, що навіть для встановлення всіх цих модифікацій потрібно постаратися.

Річ у тім, що Kanjs змінює гру частинами, а тому зараз вже існує 11 окремих наборів для такого перетворення. Кожен такий комплект модів орієнтований на зміну певного елементу гри, наприклад, архітектури, озброєння, персонажів чи ландшафту. Також моддер додав, що робота над таким перетворенням поки триває, а тому деякі модифікації можуть працювати некоректно.

Який вигляд має гра Skyrim після встановлення цих модів / Фото з сайту Nexus Mods

Варто зазначити, що поки йдеться лише про візуальні зміни відеогри. Цікаво, що після встановлення всіх цих модів змінюється не лише загальна стилістика гри, а й частота кадрів. Моддер відзначив, що після встановлення його модифікацій цей показник може вирости на 10 – 20 FPS.

Користувачам мережі перетворення Skyrim на Borderlands дуже сподобалося, а оригінальний запис на ютуб-каналі ентузіаста вже зібрав понад 55 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Наостанок варто відзначити, що посилання для завантаження всіх цих модифікацій можна знайти на особистій сторінці Kanjs на Nexus Mods.

Який вигляд має гра Skyrim після встановлення всіх цих модифікацій: відео