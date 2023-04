Користувачі Steam в захваті через безкоштовну гру від SEGA

Безплатна головоломка "The Murder of Sonic the Hedgehog" стала справжнім хітом у Steam, а за рейтингом й узагалі виявилася найкращою грою від SEGA на платформі. Подробиці – у матеріалі.

Безкоштовна візуальна новела всього за тиждень після свого релізу стала грою з найвищим рейтингом, яку SEGA коли-небудь публікувала на платформі Steam.

Про це свідчать понад 11 500 відгуків геймерів на сторінці гри в цифровому магазині, а також той факт що 98.4% з них позитивні.

Таким чином, "The Murder of Sonic the Hedgehog" стала не лише найкращою грою про Соніка, з наявних на ПК, а також отримала кращі оцінки, ніж такі знані серії як Persona чи Yakuza.

Окрім того, вона також обійшла ігри для яких Sega виступає видавцем, а це, на секундочку, такі мастодонти як стратегія Total War, чи навіть гаряче улюблений фанатами футболу симулятор Football Manager.

Але й це ще не все, адже новинка також стала однією з найпопулярніших ігор у Steam усіх часів. Зокрема, за версією порталу SteamDB вона посідає 61 місце, а на Steam250 – 98 місце.

Вдумайтесь лишень: її оцінки краще, ніж у Skyrim чи Elden Ring.

Трейлер The Murder of Sonic the Hedgehog: відео

Зрозуміло, що огляди в Steam далеко не найкращий спосіб порівняти ігри одна з одною, а уся ця ситуація є вже більше своєрідним мемом, однак все одно показує наскільки The Murder of Sonic the Hedgehog була позитивно зустріта геймерами.

Отож, мерщій шукайте вбивцю Соніка, якщо ви, звісно, ще цього не зробили.