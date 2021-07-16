Коли помилився болотом: геймери знайшли в Hunt: Showdown оригінальну пасхалку на "Шрека" – відео

Геймери відшукали у відеогрі Hunt: Showdown цікаву пасхалку на "Шрека". Вони поділилися записом, на якому можна побачити хатину, яка схожа на дім цього відомого героя.

Пасхалки у відеоіграх вже стали звичним явищем, напевно, жоден сучасний проєкт не може обійтися без подібних оригінальних секретів. Не стала винятком й гра Hunt: Showdown, у якій геймери нещодавно відшукали кумедну пасхалку.

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Hunt: Showdown – це кооперативний шутер від першої особи, у якому геймери мають взяти на себе роль мисливця за монстрами. Щоправда, боротися потрібно й з іншими гравцями, які займаються такою ж діяльністю (конкуренти). Проєкт вийшов ще у 2019 році на всі основні платформи, щоправда, розробники продовжують активно працювати над ним й зараз, а також випускають різноманітні патчі для цієї відеогри.

Саме після останнього такого оновлень геймери й відшукали цікаву, а також достатньо очевидну пасхалку на "Шрека". Річ у тім, що найближчим часом у Hunt: Showdown з'явиться нова мапа з назвою DeSalle. Офіційно вона поки не вийшла, хоча вже й доступна на тестових серверах цієї відеогри. Зрозуміло, що шанувальники цього проєкту вже взялися за дослідження нової локації.

Вони достатньо швидко знайшли цікаву хатину, яка дуже схожа на дім Шрека з однойменної серії мультфільмів. Також поруч геймери помітили легендарний дерев'яний туалет, який став "жертвою" чималої кількості мемів. Щоправда, хазяїна цієї садиби гравці поки не помітили. Насправді локації дуже схожі, хоча, можливо, кольори в ігровій версії не такі яскраві, але і її події розгортаються не в казковому всесвіті.

Варто відзначити, що знайти цей будинок можна у лівому нижньому куті нової мапи. Також можна додати, що поки невідомо, коли відбудеться повноцінний реліз карти DeSalle.

Оригінальна пасхалка на "Шрека" у відеогрі Hunt: Showdown – відео