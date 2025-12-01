Розробники гри Metro подарували ноутбук 78-річній геймерці з Донеччини

Людмила Кулакова – 78-річна переселенка з Донеччини, отримала ігровий ноутбук від розробників відомої української серії Metro. Жінка втратила дім та персональний комп'ютер у прифронтовому місті, але завдяки розголосу в медіа творці її улюбленої гри вирішили підтримати літню геймерку та повернути їй технічну можливість займатися гобі.

Людмила Кулакова захоплюється віртуальними світами вже 17 років – цей інтерес їй прищепив онук. Найбільше жінці до вподоби жанр онлайн-шутерів. Проте війна змусила її покинути рідне місто Білозерське на Донеччині, розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як розробники ігор здійснили мрію переселенки?

У серпні військові допомогли пані Людмилі евакуюватися до Дніпра, а згодом вона переїхала до соціального закладу в Кіровоградській області.

Під час попереднього спілкування з журналістами жінка розповіла, що у прифронтовому містечку втратила не лише житло, а й стаціонарний комп'ютер. Вона також зазначила, що є фанаткою серії ігор Metro.

Цей репортаж побачили представники української компанії, яка створила згаданий шутер. Розробники вирішили підтримати пані Людмилу та передали їй у подарунок ноутбук.

Творці Метро подарували літній геймерці ігровий ноутбук – дивіться відео:

За словами геймерки, адаптація на новому місці, де вона перебуває вже два місяці, проходила складно. Жінка зізнається, що весь час хотіла додому, де прожила 50 років серед рідних та знайомих. Туга за звичним життям була настільки сильною, що ігровий процес їй навіть снився. Тепер, завдяки небайдужості розробників, пенсіонерка зможе відновити гру на новій техніці.

Що відомо про український шутер Metro?

Серія Metro – це всесвітньо відома франшиза у жанрі шутера від першої особи з елементами "survival horror" та "стелсу", як зазначається на сторінці гри в Steam. Розробкою займається українська студія 4A Games, заснована у Києві (нині штаб-квартира розташована на Мальті). Ігри базуються на постапокаліптичних романах письменника Дмитра Глуховського.

Сюжет розгортається у руїнах московського метрополітену після ядерної війни, де вцілілі люди змушені боротися за життя з мутантами та ворожими угрупованнями.

Серія включає три основні частини:

Metro 2033 (2010),

Metro: Last Light (2013),

Metro Exodus (2019).

Остання частина, Exodus, вирізняється тим, що герої покидають підземелля і подорожують постапокаліптичною Росією на потязі "Аврора".

Ігри славляться своєю густою атмосферою, деталізованим світом та складним ігровим процесом, який вимагає економії ресурсів. У 2024 році також вийшла Metro Awakening – спін-оф для шоломів віртуальної реальності.