Гляньте, у нього кіберлапки, – геймери в захваті від трейлера гри Stray

Stray – майбутня гра інді-студії BlueTwelve про пригоди котика в таємничому кіберпанковому світі, отримала геймплейний трейлер, який шалено сподобався геймерам у мережі. Детальніше у матеріалі.

Студія BlueTwelve та видавнича компанія Annapurna Interactive оголосили, що пригодницька гра про кота в сеттингу кіберпанку, під назвою Stray вийде для PlayStation 4, PlayStation 5 і ПК (на платформі Steam) на початку 2022 року. Разом з цією звісткою творці проєкту представили геймплений трейлер, який припав до душі багатьом геймерам.

Не котиками єдиними Кролик-кіборг кришить ворогів як моркву в трейлері запальної метроідванії F.I.S.T.

Stray – це пригодницька гра про кота від третьої особи, події якої розгортаються серед освітлених неоном провулків занепалого кібермістечка і його похмурих околиць, – йдеться в описі гри в Steam.

Новий трейлер проєкту висвітлює багато елементів ігрового процесу, з якими гравці зіткнуться під час своєї подорожі таємничим містом. Стрибки між платформами, відкриття унікальних шляхів досягнення певних областей, використання об’єктів для подолання бар’єрів та багато іншого доведеться "випробувати на власній шкурі", бродячи тьмяними вуличками та попутно захищаючись від непередбачених загроз на кшталт вороже налаштованих дроїдів та різноманітних небезпечних істот.

Геймплейний трейлер гри Stray



Закадровий голос одного з розробників розповів про те, як унікальна перспектива гри за кота створює творчі можливості для дизайнерів рівнів, наприклад, пробратися через лазерну сітку або спіральну стічну трубу неможливо для людей, але зовсім не проблема для безстрашних пухнастиків.

Трейлер ігрового процесу також зосереджений на B-12, роботі-компаньйоні котика. Саме B-12 буде найважливішим партнером у пригодах гравця, здатним взаємодіяти з різними об’єктами світу, перекладати мову людиноподібних машин та зберігати різні предмети. За словами розробників, відносини між котом та В-12 та їх розвиток будуть "ключовим елементом" у грі.

Анонс проєкту заслужив чимало схвальних коментарів від геймерів у соцмережах. Десятки тисяч користувачів з нетерпінням чекають можливості "поточити кігтики об крісло" чи "поганятися за лазерним вказівником", проте їм доведеться набратися терпіння, адже гра вийде лише на початку наступного року.