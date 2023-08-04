Гра Baldur’s Gate 3 стала другим найбільшим релізом року

Після свого релізу Baldur's Gate 3 одразу ж почала вражати показниками продажів. Попри те, що ранній доступ існує вже понад три роки, офіційний запуск гри зараз катапультувався через Steam Charts, коли тисячі людей почали використовувати готовий продукт.

Baldur's Gate 3 була однією з найбільш довгоочікуваних ігор року, а за останні кілька місяців хвилювання щодо неї лише зростало. Тим часом Larian Studios вдало підігрівали ажіотаж перед запуском.

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Baldur's Gate 3 – другий найкращий реліз року

Новинка від Larian – це глибока рольова гра з неперевершеною свободою вибору, і це, очевидно, сприяло її успіху. Настільки, що Baldur's Gate 3 тепер офіційно є другим найбільшим запуском на Steam у 2023 році.

Згідно зі SteamCharts, 471 897 гравців увійшли в систему під час 24-годинного піку гри. Таким чином гра випередила Sons of the Forrest та поступається лише Hogwarts Legacy серед найбільших релізів цього року.

Це неймовірне досягнення, яке не залишилося без уваги шанувальників гри. Справедливо також нагадати, що творці Hogwarts Legacy проводили одну з найбільших маркетингових кампаній за останні роки. Натомість Baldur's Gate 3 покладається майже виключно на усну інформацію.