"Гра в кальмара" у GTA Online: ентузіасти відтворили смертельні випробування – кумедне відео

Хітовий серіал від Netflix продовжує переможну ходу світом та встиг завітати навіть у GTA Online, де за допомогою модифікацій геймери відтворили кілька смертельних випробувань зі стрічки. Подробиці у матеріалі.

Гучна новинка від Netflix – "Гра в кальмара" ("Squid Game") розповідає історію людей, які через проблеми з фінансами, запрошені взяти участь у загадковій серії ігор. На перший погляд, несерйозні та дитячі забавки, виявляються смертельними для тих, хто не в змозі з ними впоратися, а переможця очікує величезна грошова винагорода.

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Проєкт швидко став одним із найпопулярніших серіалів останніх років та цілком очікуваним є те, що багато геймерів-глядачів прагнуть відтворити історію його персонажів за допомогою відеоігор.

Серед безлічі варіантів, мабуть, найбільш ідеально для цього завдання підходить якраз Grand Theft Auto Online, особливо завдяки спільноті талановитих ентузіастів, що розробляють для гри унікальні модифікації.

Нещодавно ютубер Vadact завантажив відео у якому продемонстрував роботу сервера, що об'єднав одразу кілька напрацювань на тематику серіалу. На ньому гравці мають можливість брати участь одразу у кількох смертельних іграх із "Гри в кальмара".

Відео з ютуб-каналу Vadact

Найбільш вдало виглядає так звана гра у "Червоне-зелене світло" де гравцям потрібно рухатися лише коли "горить зелений колір" у той час, як кожного хто ворухнувся під час "червоного" миттєво ліквідовують.

Звісно, на даному етапі результат праці ентузіастів важко назвати ідеальним. Попри це його цілком вистачає аби геймери, охочі випробувати на собі почуття героїв серіалу, змогли пережити бодай дещицю подібних емоцій, нехай і у віртуальному світі, але без реальної небезпеки для власних життів.

А от у майбутньому, можна сказати напевно, слід очікувати цілу лавину інді-проєктів, натхненних історією шалено популярного серіалу.