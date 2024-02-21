Ентузіасти створили шалений концепт гри про Шрека з відкритим світом на Unreal Engine 5

Ентузіасти з ютуб-каналу TeaserPlay вразили геймерську спільноту, випустивши концепт-трейлер гри у відкритому світі, яка б розповіла про пригоди відомого зеленого людожера Шрека за допомоги рушія Unreal Engine 5.

Ігровий рушій Unreal Engine 5 дозволяє створювати не лише монументальні ААА проєкти, а також і цікаві фанатські ролики.

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Ентузіасти з ютуб-каналу TeaserPlay практикуються у розробці, шляхом створення різноманітних концептуальних трейлерів в яких уявляють як міг би виглядати той чи інший проєкт.

З 2009 року не було випущено жодної офіційної гри про Шрека. Отож, у TeaserPlay вирішили показати як міг би виглядати великобюджетний проєкт, присвячений пригодам зеленого людожера у відкритому фентезійному світі.

У їхньому новому ролику геймери можуть побачити улюблених культових персонажів та знайомі місцини з одного з найвідоміших мультфільмів DreamWorks Animation.

Трейлер концепту гри про Шрека – дивитися відео

У відео присутні Шрек та Осел, а також чимало знакових локацій серед яких той самий будиночок на болоті, замок Дракона та розбитий вітряк.

Також можна помітити коротку "великодку" на серію Assassin's Creed у моменті, коли Шрек падає з будівлі та приземляється у візок наповнений сіном.

Хоча наразі немає жодних відомих планів щодо розробки будь-якої гри про Шрека, відео вдалося набрати понад 500 тисяч переглядів менш ніж за тиждень, що показує шалений попит на подібний проєкт, тож DreamWorks варто замислитися над цим питанням.