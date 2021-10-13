Гра, що може затьмарити Skyrim: з'явилася маса деталей про амбітний проєкт Avowed

Майстри жанру RPG з Obsidian Entertainment повертаються до фентезійної тематики у своєму новому проєкті й хоча офіційно гра отримала лише один трейлер, перевірений інсайдер поділився зі спільнотою великою кількістю інформації про процес розробки.

Головний редактор порталу Windows Central та іменитий інсайдер Джез Корден поділився чималою кількістю ексклюзивної інформації про новий проєкт студії Obsidian Entertainment, що розробляється за підтримки Microsoft.

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23 липня 2020 року на виставці Xbox Games Showcase корифеї жанру RPG з Obsidian Entertainment анонсували гру для PC та Xbox Series X|S під назвою Avowed. Хоча відтоді про розробку проєкту нової інформації було обмаль, схоже, Джезу Кордену пощастило поглянути на творчий процес та оцінити поточний стан справ – і він залишився більш ніж задоволений побаченим.

Стан розробки

За інформацією інсайдера, гра, події якої розгорнуться в одному всесвіті з успішним проєктом студії Pillars of Eternity, відомому як "Світ вічності" успішно перейшла від стану попереднього виробництва до пре альфа-версії, в яку вже навіть скоро можна буде пограти, звісно, лише розробникам.

Дебютний і поки що єдиний трейлер Avowed



Багато механік та основних елементів геймплею вже реалізовані, проте суттєвого допрацювання потребують система освітлення та текстури. За словами Кордена, він не може судити наскільки старі кадри, які він бачив, тому існує велика ймовірність, що з моменту їх запису прогрес розробки просунувся ще далі.

Особливості геймплею

Схоже на те, що Avowed розробляється на Unreal Engine 5. Особливу увагу творці проєкту приділяють бойовим механікам та сюжету, що обіцяє бути максимально глибоким та розгалуженим. До того ж класично для RPG, в Avowed буде представлено декілька класів персонажів та реалізовано дворучну систему бою на кшталт тієї, що була у Skyrim.

Озброєння в Avowed / скриншот з YouTube

Це означає, що ви зможете озброїтись кинджалом в одній руці та заклинанням в іншій та стати справжнім гуру стелсу чи розраховувати на власну точність, орудуючи дворучним луком. Також можна буде відмовитися від будь-якої зброї та грати виключно за допомогою магічних здібностей, творячи магію одразу двома руками, що відкриває шлях до більш потужних заклинань.

Важливим елементом ігрового процесу буде зачарування предметів: від мечів, охоплених полум'ям, до морозних обладунків – це все буде в грі. Схоже, що бойова система, попри подібність із The Elder Scrolls, буде значно розвинутішою. Окрім гігантського списку заклинань, гравці також отримають доступ до великої кількості фізичних атак, таких як фехтувальні випади мечем, потужні удари ногами чи удари щитом.

Сюжет та відкритий світ

Пейзажі світу Avowed / скриншот з YouTube

Щодо історії гри – вона залишається загадкою. Так само як і те чи буде у проєкті повноцінний відкритий світ, як у сучасних іграх серії The Elder Scrolls, чи використовуватиметься система своєрідних "лобі" на кшталт тієї, що була у попередньому проєкті студії – космічній RPG The Outer Worlds.

За словами Кордена, він більше схиляється до останнього варіанту, оскільки, на його думку, він дає Obsidian Entertainment більший контроль над темпом розповіді сюжету, що якраз є однією з найбільших сильних сторін студії.

Зв'язок з серією Pillars of Eternity

У Avowed буде представлено багато елементів, відомих шанувальникам "Стовпів вічності". Від знайомих заклять на кшталт "Jolting Touch", яким можна буде засмажити ворогів променями блискавки, й "Fetid Caress", що наповнить повітря навколо їдкою отрутою до мушкетів та аркебузів, що зустрічаються в попередніх іграх у сетингу "Світу вічності".

Знайдеться місце й знайомим істотам, таким як ящіркоподібні гуманоїди Ксауріпи та набагато більші й смертоносніші виверни та дракони.

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Художній стиль

У порівнянні з такими визначними іграми жанру, як Skyrim та Oblivion, Avowed, за словами Кордена, виглядає набагато барвистіше, чим нагадує вже згадану вище The Outer Worlds. Люмінесцентні печерні гриби, смарагдово-зелені ліси, сповнені різноманітною флорою та величезні залиті сонцем храми з гробницями, що кишать скелетами та іншими ворогами – всього цього у грі буде більш ніж достатньо.

Мальовничий світ The Outer Worlds / зображення gamermatters.com

Інтерактивність навколишнього середовища також буде вище, ніж у тій же The Outer Worlds, з можливістю переміщення по воді. Також за свідченням джерел інсайдера, середовище навколо гравця буде піддаватися руйнуванню. Наприклад заклинаннями вогню можна буде фактично випалювати собі шлях, руйнуючи заблоковані входи чи перешкоди.

Очікується, що художній стиль кінцевого продукту поліпшить здобутки The Outer Worlds та використовуватиме більш яскраву і живу палітру кольорів, хоча в кінцевому підсумку гра може виглядати ще похмуріше, ніж в дебютному трейлері.

Коли чекати офіційних новин?

The Game Awards пройде 9 грудня / зображення gamesradar.com

За словами Кордена, є велика ймовірність, що на виставці E3 2022 ми побачимо повноцінний геймплейний ролик Avowed. Разом із тим, враховуючи якість контенту, який йому вдалося побачити, інсайдер не відкидає можливості, що новою інформацією розробники вирішать поділитися вже на The Game Awards наприкінці поточного року.

Проте, попри весь оптимізм редактора Windows Central, чекати на реліз гри раніше ніж у 2023 році не варто.