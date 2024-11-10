Випадок один на мільйон: безталанний гравець Call of Duty похизувався унікальним хайлайтом

Гравець Call of Duty: Black Ops 6 поширив у мережі відео, в якому він став жертвою тотального невезіння. Ролик вийшов настільки кумедним, що набрав мільйони переглядів за лічені дні.

Фанати CoD задоволені Black Ops 6 та вже на повну насолоджуються новим шутером і діляться своїм ігровим досвідом у соцмережах, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Нарешті визначено місце проведення головного турніру з Call of Duty у 2025 році

Випадок один з мільйона

Насолоджуючись поверненням легендарної мапи Nuketown у Black Ops 6, безталанний геймер став одночасно свідком та головною дієвою особою кумедного відео.

Гравець кинув гранату в напрямку гіпотетичного розташування суперників, але сталося дещо неординарне.

Допоки смертельний снаряд був в повітрі, геймер встиг загинути та відродитися на іншому боці мапи, "піймавши" власну гранату і загинувши від неї ж.

Кумедний випадок у CoD – дивіться відео

Відео вийшло настільки смішним, що набрало понад 3 мільйони переглядів та сотні захоплених коментарів за лічені дні.

Бро, це навіть не соромно, це просто дивовижно,

– йдеться в одному з найбільш вподобаних коментарів.

Такі моменти виникають раз на мільйон, тож наш "безталанний" герой насправді ще той щасливчик.