Скинули майже на голову: гравець у CS:GO отримав неочікуваний подарунок від опонентів – відео

Нещодавно відбувся матч із CS:GO між професійними командами EC Kyiv та 100PG. Щоправда, обговорюють всі не результат цього поєдинку, а один кумедний момент.

Гравці у Counter-Strike: Global Offensive рідко потрапляють у ситуації, коли на допомогу приходить не партнер, а хтось з представників ворожої команди. Щоправда, іноді можна стати свідком й чогось подібного.

Цікаво Вулична магія: гравець у CS:GO ліквідував усю ворожу команду з CZ75-Auto за 5 секунд – відео

Саме таким моментом й поділився у твітері англомовний коментатор з нікнеймом CodyCasts. В одному з матчів відбору на StarLadder CIS RMR український колектив EC Kyiv зійшовся з казахстанським 100PG. Перша мапа (Mirage) цього протистояння пройшла без особливої боротьби, а от друга (Overpass) вже запам'яталася не лише напруженою грою, але й достатньо кумедним моментом.

У четвертому раунді гравці української команди не змогли впоратися з атакою 100PG на точку A. Останні зайняли цю позицію у більшості (3 на 2), тому представники EC Kyiv вирішили не ризикувати й відправилися на сейв. Щоправда, саме у цей момент гравець українського колективу з нікнеймом Smash отримав неочікуваний та дуже приємний презент від одного з суперників.

Останній вирішив викинути снайперську гвинтівку AWP за межі мапи, щоб вона не дісталася українським кіберспортсменам. Щоправда, здається, що цей гравець щось не розрахував, бо скинув її майже на голову Smash. Зрозуміло, що останній не відмовився від такого неочікуваного подарунку, тому й забрав його з собою в наступний раунд.

Щоправда, навіть такий презент не допоміг команді EC Kyiv перемогти у наступному раунді, а також загалом у цьому матчі. Наостанок варто лише додати, що це майже ідеальна демонстрація того, як не потрібно викидати зброю за межі мапи.

Кумедний момент з матчу між EC Kyiv та 100PG – відео