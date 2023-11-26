У Cyberpunk 2077 знайшли локацію з фільму Матриця: цікаве відео

Допитливий геймер досліджував Псарню – новий район у Cyberpunk 2077 з доповнення Ілюзія свободи та знайшов у закинутій будівлі кімнату, яка відсилає гравців до культової кінострічки з Кіану Рівзом.

У грі такого ґатунку як Cyberpunk 2077 неодмінно знайдеться чимало "великодок", як от посилання на відомий момент з GTA San Andreas.

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Дослідити кожен закуток мапи нової локації – Псарні, з DLC Ілюзія Свободи, взявся користувач Reddit під ніком Cerber_4_25.

Під час цього геймер знайшов таємничий прохід, до якого йому було цікаво отримати доступ. Після обережного паркуру, гравець помітив відчинене вікно, яке дозволило йому увійти в будівлю.

Більша частина знайденої локації виявилася порожньою, однак за рогом на V чекало два крісла та телевізор перед ними – сцена, добре знайома усім шанувальникам Матриці.

Знахідка геймера: дивитися відео

Мова про момент, коли в першому фільмі Морфеус показує Нео реальний світ та пояснює, що взагалі відбувається.

Та сама сцена з фільму / Фото Warner Bros.

Цікаво скільки ще подібних моментів та відкриттів очікує на гравців у проєкті CD Projekt RED.