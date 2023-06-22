Гравець Diablo 4 провів цікаве дослідження про швидкість коней на консолях і ПК

Геймер провів цікаве дослідження щодо швидкості коней у грі Diablo 4. За допомогою експерименту він довів, що коні гравців на консолях рухаються повільніше, ніж у тих, хто грає на ПК.

Diablo 4 подарувала своїм творцям з Blizzard неймовірний успіх. Лише за перший тиждень після релізу гра побила рекорд студії, принісши їй 666 мільйонів доларів.

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Цікавий експеримент у Diablo 4

На відміну від попередніх ігор франшизи, Diablo 4 розробляли спеціально для нових гравців. Розробники усвідомлювали, що це буде перша гра Diablo для багатьох геймерів.

Культові місця відкритого світу можна досліджувати за допомогою надійного коня, який відкривається під час історії. Однак частина гравців висловила сумніви щодо свого скакуна, при цьому гравці, які грають на консолях, особливо обурені низькою швидкістю, яку вони отримують порівняно з гравцями на ПК.

Досі точилися суперечки щодо того, чи це якось реально впливає на швидкість коня. Тепер один з геймерів провів експеримент, за допомогою якого розставив усі крапки над "і".

Гравець показав відео, яке чітко доводить, що гравець, який стрибає на своєму коню, граючи на ПК, з легкістю може його наздогнати й навіть обігнати.

Геймер висловив сподівання, що це просто механічна помилка, яку згодом виправлять. Адже ця прикра відмінність створює певну перевагу для гравців на ПК.