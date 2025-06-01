Гравець, який досяг найвищого рангу в кожній грі Riot Games, отримав рідкісний подарунок у LoL

Гравець під ніком RohanGod зміг здобути найвищий ранг у всіх проєктах студії Riot Games – від шутера VALORANT до карткової Legends of Runeterra. У відповідь на це компанія вручила йому один із найрідкісніших косметичних предметів у League of Legends.

Унікальне досягнення s подарунок мрії

RohanGod став першим гравцем, який отримав найвищі ранги у всіх іграх Riot: League of Legends, Teamfight Tactics, VALORANT, Legends of Runeterra та Wild Rift. Щоб досягти цього, йому знадобилося багато років та безліч безсонних ночей. За свої неймовірні зусилля геймер отримав від Riot Games один із найрідкісніших предметів – чемпіонський скін для героїні Riven з 2012 року, який ніколи не продавався і вважається майже неможливим для отримання, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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За словами гравця, саме про цей предмет він мріяв з 13 років. Тепер його колекція виглядає повною – він володіє всіма скінами та варіантами героїні Riven.

У своєму дописі на X гравець написав, що витратив "тисячі годин, пережив незліченні злети й падіння – все це заради однієї маленької корони". Він зізнався, що в дитинстві хотів цей скін більше, ніж будь-яку матеріальну річ, і подякував Riot за здійснену мрію.

Що ж робить досягнення RohanGod справді винятковим? Необхідність володіння зовсім різними навичками у кожній із п’яти ігор. Від шутера до автобатлера – кожна гра вимагає унікального підходу, тактики та розуміння жанру.

RohanGod поділився власним рейтингом складності: найважчою для нього виявилася League of Legends, слідом іде Teamfight Tactics. VALORANT та Wild Rift були трохи простішими, а от Legends of Runeterra він назвав найменш складною грою.

Не він єдиний

Цікавим збігом стало й те, що за кілька днів до цього Riot відзначили ще одного гравця – стримера Drututt. Він досяг рангу Челленджера у всіх п’яти ролях у League of Legends. У нагороду отримав Silver Kayle – ще один надзвичайно рідкісний скін, який колись був доступний лише у фізичному колекційному виданні гри. За словами фанатів, він навіть рідкісніший за скін для Riven.

Щоб здобути своє досягнення, Drututt зіграв понад 250 рейтингових матчів і демонстрував високі показники перемог на всіх ролях.