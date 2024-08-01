На розробників FromSoftware подали до суду через Elden Ring: у чому причина

Elden Ring – дуже складна гра. Ще складнішою вона стала після останнього великого оновлення, яке принесло нові механіки. Проєкт FromSoftware належить до особливого жанру проєктів, які орієнтовані саме на високу складність – з грізними монстрами, які можуть убити з одного удару, гігантськими босами, яких ви можете долати годинами, та складними завданнями. Але не всім це подобається, як виявилось.

Один гравець завив, що не збирається з цим миритися, а тому подасть до суду на компанію FromSoftware, тому що Elden Ring занадто складна.

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Що відбувається

Судячи з усього, це аж ніяк не жарт. У повідомленнях в мережі йдеться про те, що контент подекуди настільки складний, що навіть найдосвідченіші гравці не можуть його пройти. Це нібито робить проєкт "наполовину придатним" до використання, що, на його думку, є несправедливим за своєю суттю, адже він та інші гравці заплатили гроші за те, чим просто не можуть скористатися.

Користувач каже, що подасть позов проти FromSoftware (і Bandai Namco) до 25 вересня.

Мій позов з приводу Elden Ring стверджує, що ми зіграли лише ПОЛОВИНУ ігор FromSoftware, а всередині захована ціла нова гра, і що вона занадто важкодоступна навіть для її найвідданіших фанатів,

– пише незадоволений гравець.

Він також пояснює, що став "божевільним" через одну місію. Судячи з усього, він так і не зміг її пройти, а тому вирішив, що суд йому допоможе.

Варто зазначити, що компанія визнала, що її доповнення Shadow of the Erdtree є складнішим, ніж основна гра. Але разом із тим вона випустила рекомендації, як полегшити процес проходження. З'ясувалося, що гравці просто ігнорували нову механіку, яка дозволяла прокачувати персонажа. Не отримуючи ці покращення, вони просто не могли протистояти новим небезпечним босам гри. Чи був позивач одним із тих, хто проігнорував ці поради, невідомо.