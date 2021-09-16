Гравець з Китаю першим у світі досяг 60 рівня у Genshin Impact: яку нагороду він отримав

Геймер з Китаю зміг першим у світі взяти 60 рівень у популярній відеогрі Genshin Impact. Для виконання цього дуже складного завдання йому знадобився майже рік.

Усі шанувальники Genshin Impact знають, що у цій відеогрі можна прокачатися лише до 60 рівня. Щоправда, зробити це дуже важко, а яскравим підтвердженням цього може слугувати той факт, що поки це вдалося зробити лише одному геймеру.

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Отже, першим у світі прокачатися до 60 рівня зміг невідомий гравець з Китаю, а сталося це 13 вересня. Нагадаємо, що гра Genshin Impact вийшла 28 вересня 2020 року, а тому виходить, що він майже рік витратив на прокачування. Насправді це непросте завдання, бо з кожним новим рівнем все ускладнюється. Наприклад, користувачі платформи Reddit підрахували, що для переходу з 55 на 56 рівень потрібно стільки досвіду, скільки витрачається на прокачування з 1 до 47. А також вони додають, що до 57 рівня дістатися ще складніше.

Як саме цей гравець зміг досягти максимального рівня поки невідомо, але геймери припускають, що він не лише постійно грав у Genshin Impact, а й вкладав гроші в гру. Щоправда, точної інформації з цього питання поки немає. Здавалося, що нагорода за виконання такого складного завдання має бути відповідна, але виявилося, що ні. За досягнення максимального рівня у Genshin Impact цей гравець отримав три стандартні молитви, трохи преміальної валюти та ресурси, які потрібні для прокачування зброї. Тобто загалом нічого особливого він не отримав.

Момент досягнення 60 рівня: відео