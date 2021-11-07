Гравець Minecraft вразив мережу власним варіантом Еребору із Володаря Перснів: неймовірні фото

Креативному геймерові вдалося створити напрочуд дивовижне гірське королівство, яке виглядає як дім могутніх гномів із творів Джона Р. Р. Толкіна. Детальніше у матеріалі.

Талановитому шанувальнику Minecraft вдалося власноруч створити величезне гірське королівство, яке будь-який рід благородних гномів мав би за честь назвати своїм домом.

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Маючи достатньо часу та натхнення, гравці Minecraft можуть створити щось справді вражаюче. Користувач Reddit під ніком _Zachey_18_, побудував у грі гірське королівство, натхнення Еребором, яке ідеально вписалося б у світ "Володаря перснів".

Підземна споруда складається з величного входу, вирізаного в горі, чудової стелі, яку підтримують кремезні стовпи, і того, що здається якоюсь величезною піччю та ковальським приміщенням, яким протікають ріки розпеченої лави та розкидані вогнища. Будь-який гном із творів класичної фентезійної літератури майже напевно захотів би відвідати або навіть жити у такій фантастичній конструкції.

Неймовірна робота Zachey_18 / зображення з Reddit

Як не дивно, попри грандіозний вигляд проєкту, його творець повідомив, що будівництво все ще не завершено і він планує додати цілу низку різноманітних деталей.

Хоча це не вперше, коли гравці Minecraft відтворюють у грі елементи Середзем'я, робота Zachey_18 заслуговує захвату і тим цікавіше буде поглянути на кінцеву версію творіння ентузіаста.