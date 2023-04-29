Фанат Stardew Valley показав еволюцію одного з найулюбленіших персонажів гри: цікаве відео

Шанувальник інді-хіта Stardew Valley у цікавому відео показав еволюцію, яку пережив один зі знакових персонажів гри – від першої появи до фінальної версії, відомої всім геймерам.

Цікаве відео показало величезні зміни, через які пройшла Гейлі з Stardew Valley, щоб стати такою, якою її знають і люблять шанувальники проєкту.

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Кожен фанат Stardew Valley має власного улюбленого жителя мальовничого містечка і всі вони пройшли через унікальні перетворення з моменту свого створення і до становлення фінальної версії, але у Гейлі, мабуть, ці зміни є найбільш помітними.

Симулятор фермерства з рольовими елементами, що став визнаним інді-хітом, розроблений всього лиш однією людиною і має дуже цікаву історію створення.

Аж до офіційного релізу гри, її автор Ерік "ConcernedApe" Барон кількасот разів змінював буквально все, включно з дизайнами персонажів, перевіряючи, який зовнішній вигляд найкраще підійде особистостям місцевих жителів.

Коротке відео, опубліковане в тікток користувачем StardewTok, показує як поступово змінювалася зовнішність Гейлі: від "футбольної мами" до дизайну, який фанати Stardew Valley знають і люблять.

Як мінялася зовнішність Гейлі: відео

Ролик зайвий раз демонструє скільки сил та пристрасті ConcernedApe вклав в розробку цієї гри й настільки хотів зробити її ідеальною, а те що у нього це вийшло на 100% демонструє любов мільйонів геймерів з усього світу.