Гравець Stardew Valley відтворив у грі одну з найвідоміших пісень гурту Green Day: цікаве відео

Шанувальник Stardew Valley знайшов цікавий спосіб виконати в грі поп-панк пісню "American Idiot" авторства гурту Green Day, використовуючи суміш флейти та барабанів. Детальніше у матеріалі.

Stardew Valley запам'ятається геймерам як одна з найбільш успішних інді-ігор в історії індустрії. Окрім цікавого геймплею, проєкт також дає чималу свободу для творчості, що часто породжує креативні задуми.

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Гра містить предмети, що називаються блоками флейти та блоками барабанів, які гравці Stardew Valley можуть використовувати для створення музики під час ходьби. Річ у тому, що ці блоки відтворюють певний звук, коли персонаж проходить повз, і продовжують його повторювати раз на секунду, якщо гравець стоїть біля них, при цьому частоту звуку можна регулювати.

Нещодавно один винахідливий гравець таким чином зумів створити у грі чарівний кавер на культову поп-панк пісню гурту Green Day під назвою "American Idiot".

Ним став користувач Reddit під ніком peekitty, який і поділився захопливим відео, де його персонаж пройшовся своєрідним лабіринтом, побудованим з музичних блоків.



За словами Peekitty, який витратив 3 дні на реалізацію свого плану, підтримувати загальний темп та навіть змусити блоки флейти звучати як творіння Біллі Джо Армстронга виявилося не так вже й важко.

Натомість найскладнішою частиною стало соло на барабанах, яке розпочинається в кінці. Шанувальники Stardew Valley, напевно, розуміють як складно було геймеру підібрати потрібну послідовність, адже барабанні блоки у грі мають лише сім можливих звуків.

Спільнота вельми тепло прийняла такий креатив, нагородивши Peekitty майже 14 тисячами вподобань.