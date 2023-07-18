Фанати Counter-Strike 2 вражені фізикою води на оновленій мапі Overpass – цікаве відео

Гравці Counter-Strike 2 залишилися в захваті, побачивши нову фізику води на мапі Overpass, яка з'явилася в оновленні бета-версії гри від 17 липня. Детальніше – у матеріалі.

Valve зробили ще один крок вперед у нову еру Counter-Strike 2, додавши в обмежену бета-версію мапу Overpass, яка просто таки шокувала фанатів гри, повідомляє 24 Канал.

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Поки уся геймерська спільнота чекає повноцінного релізу CS2, все ще запланованого на це літо, ті, хто має доступ до закритої бета-версії, насолоджуються новинкою майже на повну, оскільки Valve регулярно випускає оновлення, представляючи нові карти та ігрові режими.

З кожним таким оновленням і особливо з кожною появою нової, перепрацьованої версії добре знайомих мап, гравці отримують уявлення про покращені візуальні ефекти та деякі унікальні взаємодії, можливі завдяки блискучій фізиці ігрового рушія Source 2.

Останній патч від 17 липня додав в гру мапи Vertigo та Overpass, і на останній гравці можуть на власні очі побачити розрекламовану фізику води, яку приносить новий рушій.

Дивовижна фізика води у CS2: дивитися відео

Вода напрочуд реалістично імітує усі взаємодії з нею: від простих кроків до пострілів та навіть підриву гранати.

Це вдосконалення буквально зачарувало спільноту фанатів гри, однак деякі з них жартують, що тепер їм доведеться "прокачати залізо", адже їх старенький ноутбук навряд чи "потягне" подібну фізику.