Рекордний відтік гравців: Counter-Strike 2 втрачає користувачів 7 місяців поспіль

Шутер Counter-Strike 2 опинився у складній ситуації та зіткнувся з безпрецедентним відтоком аудиторії. Його онлайн безперервно скорочується вже сім місяців поспіль, що стало абсолютним рекордом за всю історію існування цієї кіберспортивної серії.

Рекордне падіння та тривожна статистика

За підсумками вересня 2026 року середній показник активних користувачів зменшився приблизно до 805 тисяч осіб. Це найнижчий рівень відвідуваності гри за останні 20 місяців, починаючи з лютого 2025 року. Першим на цю негативну тенденцію звернув увагу відомий аналітик Алекс "Mauisnake" Елленберг, пише Dust2.

У спільноті розгорілися палкі дискусії щодо головних причин кризи. Гравці та контент-мейкери скаржаться на недостатньо ефективний захист від нечесних користувачів і тривалу відсутність свіжого контенту. Багато хто закликає розробників впровадити ефективний античит на рівні ядра системи за прикладом конкурента VALORANT. Втім кіберспортивний оглядач Slasher зазначив, що компанія Valve поки не планує йти на такий крок, попри масові нарікання на читерів.

Надія на відновлення інтересу

Водночас серед аналітиків є й оптимістичні погляди на майбутнє проєкту. Додавання нового ігрового режиму Rush свідчить про те, що розробники починають активніше працювати над розширенням можливостей для гравців.

Впровадження ігрового режиму Rush є доказом того, що Valve нарешті серйозно взялася за додавання нового контенту,

– прокоментував блогер Трейвіс "Trav" Ландау Мотт.

Витоки інформації також натякають на вихід нових цікавих оновлень вже найближчими місяцями. Це дає фанатам надію на поступове повернення шутера до зростання.