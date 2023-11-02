Фанати Marvel's Spider-Man 2 здивовані рівнем деталізації щурів в грі: цікаве фото

Уважні геймери помітили що у Marvel's Spider-Man 2 міські щури напрочуд деталізовані, на відміну від своїх крилатих "братів". Цікаве фото – у матеріалі.

Навіть найменші жителі віртуального Нью-Йорка виглядають ідеально в сиквелі однієї з найкращих супергеройських відеоігор в історії індустрії.

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Уважний геймер та користувач X під ніком GameDesignDan помітив, що у новенькій грі від Insomniac наявна несподівано детальна модель щурів.

Попри те, що гризун не відіграє значної ролі у проєкті, а більшість гравців навіть не звертатимуть увагу на наявність цих створінь у грі, розробники явно доклали багато зусиль для їх зовнішнього вигляду, оскільки вони мають фотореалістичні хутро та очі, а ще напрочуд деталізовані вуса та кігті.

Щурі у Marvel's Spider-Man 2 / Фото з X

З іншого боку, як зауважили в коментарях, у грі ще є "пернаті щурі" – голуби, які далеко не такі деталізовані, як їхні більш приземлені "брати".

Зрозуміло, що в Insomniac, мабуть, не розраховували, що гравцям вдасться так добре розгледіти цих птахів, тому їхня модель має значно менше полігонів.

Голуби у Marvel's Spider-Man 2 / Фото з X

Окрім того, у тих же коментарях до посту GameDesignDan з'явилася інформація, що у грі все ж існує момент в одній з додатковий місій, коли гравцю випадає шанс "доволі близько познайомитися з щурами", тож, ймовірно, саме тому вони виглядають настільки краще, ніж голуби.