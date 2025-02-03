Відома гра, яка отримала премію Греммі-2025 за найкращий саундтрек – результат вас здивує

Церемонія Греммі-2025 визначила переможця у відносно новій категорії – Найкращий саундтрек до відеогри. Цьогоріч перемогу здобув вельми неочікуваний проєкт.

У листопаді геймери отримали список претендентів на звання "Найкращого саундтреку до відеогри", а тепер стало відомо хто ж отримав легендарну статуетку Греммі-2025 за перемогу в цій категорії, повідомляє 24 Канал.

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Саундтрек до Wizardry обійшов більш відомі ігри

Серед цьогорічних номінантів були музичні "теми" популярних відеоігор на кшталт Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarök: Valhalla, Marvel’s Spider-Man 2 та Star Wars Outlaws.

Одначе, перемогу неочікувано здобув саундтрек проєкту Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord від композиторки Вініфред Філліпс.

Цікаво, що Філліпс також створювала музику для ігор God of War, Assassin's Creed III: Liberation та серії LittleBigPlanet.

Композиція, що здобула Греммі-2025 – дивіться відео

Слід зауважити, що ця категорія дебютувала на Греммі-2023, а першим тріумфатором стала Assassin's Creed Valhalla вслід за якою у 2024 році перемогу святкувала Star Wars Jedi: Survivor.