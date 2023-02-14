У грі WWE 2K23 буде 178 реслерів: повний список

14 лютого 2023, 12:59
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2K Sports

2K Sports офіційно розкрила повний список реслерів для майбутньої відеогри про професійну боротьбу WWE 2K23. Загалом у базовій грі буде 178 спортсменів.

Водночас тим геймерам, які отримають бонусні пакети Ruthless Aggression і Bad Bunny, будуть доступні ще більше суперзірок. Тож загальна кількість буде близькою до 2 сотень спортсменів.

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Список реслерів WWE 2K23

Минулорічна гра WWE 2K22 мала великий успіх і стала суттєвим покращенням для франшизи після загальноприйнятого WWE 2K20. Багато шанувальників WWE з нетерпінням чекають, чи зможе WWE 2K23 зберегти динаміку, і зараз все виглядає добре для нової гри.

WWE 2K23 додасть матч WarGames і покращить ігровий процес. Змагаючись у матчах WWE, гравці матимуть доволі великий вибір борців із неймовірними 178 реслерами, підтвердженими для основної гри.

Реєстр WWE 2K23 включає велику частину сучасних зірок із поточних телевізійних програм Raw, SmackDown і NXT. В основному всі, хто мав значну присутність на WWE TV за останні пару років, включені до списку поряд із великою кількістю легенд.

Лише частина з легенд WWE 2K23 включають Андре Гіганта, Букера Ті, Халка Хогана, Стіва Остіна, Triple-H, Скелю та багатьох інших.

  • AJ Styles
  • Akira Tozawa
  • Alba Fyre
  • Alexa Bliss
  • Aliyah
  • Andre the Giant
  • Angel Garza
  • Angelo Dawkins
  • Apollo Crews
  • Asuka
  • Austin Theory
  • Axiom
  • Batista
  • Bayley
  • Becky Lynch
  • Beth Phoenix
  • Bianca Belair
  • Big Boss Man
  • Big E
  • Bobby Lashley
  • Boogeyman
  • Booker T
  • Braun Strowman
  • Bret "The Hit Man" Hart
  • Brie Bella
  • British Bulldog
  • Brock Lesnar
  • Bron Breakker
  • Bruno Sammartino
  • Brutus Creed
  • Butch
  • Cactus Jack
  • Cameron Grimes
  • Carmella
  • Carmelo Hayes
  • Cedric Alexander
  • Chad Gable
  • Charlotte Flair
  • Chyna
  • Cody Rhodes
  • Commander Azeez
  • Cora Jade
  • Cruz Del Toro
  • Dakota Kai
  • Damian Priest
  • Dana Brooke
  • Dexter Lumis
  • Diesel
  • DOINK
  • Dolph Ziggler
  • Dominik Mysterio
  • Doudrop
  • Drew Gulak
  • Drew McIntyre
  • Eddie Guerrero
  • Edge
  • Elias
  • Eric Bischoff
  • Erik
  • Ezekiel
  • Faarooq
  • Giovanni Vinci
  • Finn Bálor
  • Gigi Dolin
  • Goldberg
  • Grayson Waller
  • Happy Corbin
  • Hollywood Hogan
  • Hulk Hogan
  • Humberto Carillo
  • The Hurricane
  • Ilja Dragunov
  • Indi Hartwell
  • IYO SKY
  • Ivar
  • Jacy Jayne
  • Jake "The Snake" Roberts
  • JD McDonagh
  • Jerry "The King" Lawler
  • Jey Uso
  • Jim "The Anvil" Neidhart
  • Jimmy Uso
  • Jinder Mahal
  • Joaquin Wilde
  • JBL
  • John Cena
  • Julius Creed
  • Kane
  • Karrion Kross
  • Katana Chance
  • Kayden Carter
  • Kevin Nash
  • Kevin Owens
  • Kofi Kingston
  • Kurt Angle
  • LA Knight
  • Lacey Evans
  • Liv Morgan
  • Lita
  • Logan Paul
  • Ludwig Kaiser
  • MACE
  • "Macho Man" Randy Savage
  • Madcap Moss
  • Mansoor
  • Matt Riddle
  • Maryse
  • Molly Holly
  • Montez Ford
  • Mr. McMahon
  • Mustafa Ali
  • MVP
  • Natalya
  • Nikki A.S.H.
  • Nikki Bella
  • Nikkita Lyons
  • Noam Dar
  • Omos
  • Otis
  • Queen Zelina
  • Randy Orton
  • Raquel Rodriguez
  • Razor Ramon
  • Reggie
  • Rey Mysterio
  • Rhea Ripley
  • Rick Boogs
  • Ricochet
  • Ridge Holland
  • Rikishi
  • Rob Van Dam
  • Robert Roode
  • Roman Reigns
  • Ronda Rousey
  • Rowdy Roddy Piper
  • Roxanne Perez
  • R-Truth
  • Sami Zayn
  • Santos Escobar
  • Scarlett
  • Scott Hall
  • Seth Rollins
  • Shane McMahon
  • Shanky
  • Shawn Michaels
  • Shayna Bazler
  • Sheamus
  • Shelton Benjamin
  • Shinsuke Nakamura
  • Shotzi
  • Solo Sikoa
  • Sonya Deville
  • Stacy Keibler
  • “Stone Cold” Steve Austin
  • Stephanie McMahon
  • Syxx
  • Tamina
  • T-BAR
  • Ted DiBiase
  • The Miz
  • The Rock
  • Titus O’Neil
  • Tommaso Ciampa
  • Triple H
  • Trish Stratus
  • Tyler Bate
  • Ultimate Warrior
  • Umaga
  • Undertaker
  • Vader
  • Veer Mahaan
  • GUNTHER
  • Wes Lee
  • Xavier Woods
  • Xia Li
  • X-Pac
  • Yokozuna
  • Zoey Stark

Видання WWE 2K23 Icon Edition також міститиме Ruthless Aggression Pack, що дає гравцям альтернативні образи Джона Сіни, Батісти, Брока Леснара та Ренді Ортона на основі їхніх днів у Ohio Valley Wrestling.

Автор: Василь Денисюк