У грі WWE 2K23 буде 178 реслерів: повний список
Джерело:2K Sports
2K Sports офіційно розкрила повний список реслерів для майбутньої відеогри про професійну боротьбу WWE 2K23. Загалом у базовій грі буде 178 спортсменів.
Водночас тим геймерам, які отримають бонусні пакети Ruthless Aggression і Bad Bunny, будуть доступні ще більше суперзірок. Тож загальна кількість буде близькою до 2 сотень спортсменів.
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Список реслерів WWE 2K23
Минулорічна гра WWE 2K22 мала великий успіх і стала суттєвим покращенням для франшизи після загальноприйнятого WWE 2K20. Багато шанувальників WWE з нетерпінням чекають, чи зможе WWE 2K23 зберегти динаміку, і зараз все виглядає добре для нової гри.
WWE 2K23 додасть матч WarGames і покращить ігровий процес. Змагаючись у матчах WWE, гравці матимуть доволі великий вибір борців із неймовірними 178 реслерами, підтвердженими для основної гри.
Реєстр WWE 2K23 включає велику частину сучасних зірок із поточних телевізійних програм Raw, SmackDown і NXT. В основному всі, хто мав значну присутність на WWE TV за останні пару років, включені до списку поряд із великою кількістю легенд.
Лише частина з легенд WWE 2K23 включають Андре Гіганта, Букера Ті, Халка Хогана, Стіва Остіна, Triple-H, Скелю та багатьох інших.
- AJ Styles
- Akira Tozawa
- Alba Fyre
- Alexa Bliss
- Aliyah
- Andre the Giant
- Angel Garza
- Angelo Dawkins
- Apollo Crews
- Asuka
- Austin Theory
- Axiom
- Batista
- Bayley
- Becky Lynch
- Beth Phoenix
- Bianca Belair
- Big Boss Man
- Big E
- Bobby Lashley
- Boogeyman
- Booker T
- Braun Strowman
- Bret "The Hit Man" Hart
- Brie Bella
- British Bulldog
- Brock Lesnar
- Bron Breakker
- Bruno Sammartino
- Brutus Creed
- Butch
- Cactus Jack
- Cameron Grimes
- Carmella
- Carmelo Hayes
- Cedric Alexander
- Chad Gable
- Charlotte Flair
- Chyna
- Cody Rhodes
- Commander Azeez
- Cora Jade
- Cruz Del Toro
- Dakota Kai
- Damian Priest
- Dana Brooke
- Dexter Lumis
- Diesel
- DOINK
- Dolph Ziggler
- Dominik Mysterio
- Doudrop
- Drew Gulak
- Drew McIntyre
- Eddie Guerrero
- Edge
- Elias
- Eric Bischoff
- Erik
- Ezekiel
- Faarooq
- Giovanni Vinci
- Finn Bálor
- Gigi Dolin
- Goldberg
- Grayson Waller
- Happy Corbin
- Hollywood Hogan
- Hulk Hogan
- Humberto Carillo
- The Hurricane
- Ilja Dragunov
- Indi Hartwell
- IYO SKY
- Ivar
- Jacy Jayne
- Jake "The Snake" Roberts
- JD McDonagh
- Jerry "The King" Lawler
- Jey Uso
- Jim "The Anvil" Neidhart
- Jimmy Uso
- Jinder Mahal
- Joaquin Wilde
- JBL
- John Cena
- Julius Creed
- Kane
- Karrion Kross
- Katana Chance
- Kayden Carter
- Kevin Nash
- Kevin Owens
- Kofi Kingston
- Kurt Angle
- LA Knight
- Lacey Evans
- Liv Morgan
- Lita
- Logan Paul
- Ludwig Kaiser
- MACE
- "Macho Man" Randy Savage
- Madcap Moss
- Mansoor
- Matt Riddle
- Maryse
- Molly Holly
- Montez Ford
- Mr. McMahon
- Mustafa Ali
- MVP
- Natalya
- Nikki A.S.H.
- Nikki Bella
- Nikkita Lyons
- Noam Dar
- Omos
- Otis
- Queen Zelina
- Randy Orton
- Raquel Rodriguez
- Razor Ramon
- Reggie
- Rey Mysterio
- Rhea Ripley
- Rick Boogs
- Ricochet
- Ridge Holland
- Rikishi
- Rob Van Dam
- Robert Roode
- Roman Reigns
- Ronda Rousey
- Rowdy Roddy Piper
- Roxanne Perez
- R-Truth
- Sami Zayn
- Santos Escobar
- Scarlett
- Scott Hall
- Seth Rollins
- Shane McMahon
- Shanky
- Shawn Michaels
- Shayna Bazler
- Sheamus
- Shelton Benjamin
- Shinsuke Nakamura
- Shotzi
- Solo Sikoa
- Sonya Deville
- Stacy Keibler
- “Stone Cold” Steve Austin
- Stephanie McMahon
- Syxx
- Tamina
- T-BAR
- Ted DiBiase
- The Miz
- The Rock
- Titus O’Neil
- Tommaso Ciampa
- Triple H
- Trish Stratus
- Tyler Bate
- Ultimate Warrior
- Umaga
- Undertaker
- Vader
- Veer Mahaan
- GUNTHER
- Wes Lee
- Xavier Woods
- Xia Li
- X-Pac
- Yokozuna
- Zoey Stark
Видання WWE 2K23 Icon Edition також міститиме Ruthless Aggression Pack, що дає гравцям альтернативні образи Джона Сіни, Батісти, Брока Леснара та Ренді Ортона на основі їхніх днів у Ohio Valley Wrestling.