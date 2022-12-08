Фанати перенесли God Of War Ragnarök на комп'ютер у неймовірній LEGO-версії

Фанат God of War Ragnarok переніс епічну пригоду Кратоса та Атрея на персональний комп'ютер. Єдине, що світ гри тепер сформований з блоків LEGO.

Поки шанувальники чекають підтвердження про вихід God of War Ragnarok для ПК, талановитий шанувальник зумів відтворити нову подорож Кратоса на комп'ютері, побудувавши всю гру з кубиків LEGO.

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God Of War Ragnarök у LEGO-версії

Раніше цього року Sony випустила ПК-порт God of War 2018 року в межах нової ініціативи, спрямованої на те, щоб зробити свої ексклюзиви більш доступними. Однак досі невідомо, коли й чи приєднається God of War Ragnarok до свого попередника на ринку ПК.

Тож шанувальник з ніком ThrillDaWill вирішив створити ПК-версію God of War Ragnarok у жартівливому стилі кубиків LEGO. Нещодавнє відео дає гравцям детальний погляд на те, як гра LEGO створювалася з нуля, і демонструє неймовірно плавний ігровий процес, особливо під час використання потужної сокири Левіафана.

Незважаючи на обмеження спрощеного стилю блоків LEGO, холодне царство Мідгард усе ще викликає відчуття краси, оскільки ThrillDaWill сплітає разом різнокольорові блоки, щоб передати звичні лід, сніг і скелі God of War.

LEGO-версія гри God Of War Ragnarök: дивіться відео

Сам ThrillDaWill наполягає на тому, що найважливіша особливість гри – можливість натиснути клавішу F, щоб сказати: "Boy!" Що в перекладі з англійської означає "Хлопчик!" або "Хлопче!"

Хоча ця версія LEGO не може бути ідеальною заміною оригінальної гри, побачити подорож Кратоса та Атрея через версію Дев'яти Королівств з блоків все одно може бути цікавою розвагою для шанувальників серії God of War.