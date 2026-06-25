Протест проти цифри: кілька продавців не хочуть брати GTA 6, якщо там не буде фізмчного диска

Довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto 6 супроводжується несподіваним опором з боку ігрової спільноти й торгових мереж. Рішення розробників відмовитися від традиційних дисків у фізичних виданнях викликало хвилю обурення серед тих, хто цінує право власності на контент.

Чому магазини оголосили бойкот Rockstar Games?

Конфлікт між розробниками та роздрібними мережами спалахнув після офіційного підтвердження того, що фізичні копії GTA 6 не міститимуть дисків, а лише коробки з кодом на скачування. Два відомі ігрові рітейлери вже публічно оголосили про своє рішення повністю відмовитися від продажу гри. Про це повідомляє видання IGN.

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Йдеться про канадську компанію Video Games Plus (VGP) та незалежний магазин Loot Box Gaming. Обидві організації вважають, що продаж порожніх коробок із цифровим кодом усередині суперечить їхній філософії підтримки фізичних носіїв.

Майже 40 років VGP прагне підтримувати фізичні носії та зберігати цінність володіння фізичними іграми,

– прокоментував представник канадського ритейлера Video Games Plus.

У компанії наголосили, що це рішення не є особистою претензією до студії Rockstar Games або якості самого продукту, а є частиною їхньої внутрішньої політики. Згідно з правилами магазину, вони не торгують товарами для консолей, які містять лише код для завантаження, оскільки це нівелює саму ідею колекціонування та реального володіння грою.

Схожої позиції дотримуються і в Loot Box Gaming. Вони вважають, що такий формат продажу є неповагою до споживача, який прагне отримати матеріальний продукт за свої гроші.

Якщо продукт не може вшанувати людей, які платять свої важко зароблені гроші за його придбання, то ми не маємо права намагатися продати його нашим клієнтам,

– заявили в незалежному магазині Loot Box Gaming.

Представники компанії додали, що заснували свій бізнес на любові до ігор як до мистецтва, яке потребує збереження у фізичному вигляді.

Rockstar Games пояснюють своє рішення питаннями безпеки. Оскільки Grand Theft Auto 6 є, мабуть, найбільш очікуваним релізом в історії розважальної індустрії, розробники панічно бояться витоків інформації. Відсутність дисків на етапі виробництва та логістики мінімізує ризики того, що гра буде вкрадена з заводу, "випаде з вантажівки" або потрапить на полиці магазинів раніше встановленого терміну.

У минулому подібні інциденти неодноразово призводили до того, що сюжетні деталі та геймплейні ролики з'являлися в мережі за кілька днів до офіційного виходу.

Гра вийде 19 листопада 2026 року на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Попри відсутність диска, Rockstar пропонують "фізичне" видання, яке надійде в продаж на тиждень раніше – 12 листопада. Це дозволить гравцям заздалегідь активувати код і завантажити величезний обсяг даних, щоб почати гру в момент релізу. Проте для багатьох колекціонерів такий підхід виглядає як спроба продати пластикову коробку, що не має реальної цінності в майбутньому, якщо цифрові сервери будуть вимкнені.

Можливо, пізніше

Експерти припускають, що Rockstar Games може випустити версію на дисках пізніше, наприклад, у 2027 році, коли перша хвиля ажіотажу вщухне і ризики витоків стануть не такими критичними.

Поки що ж прихильникам фізичних копій доводиться або змиритися з новими реаліями ринку, або шукати способи висловити свій протест разом із незалежними рітейлерами.