У GTA 6 може повернутися культова зброя, яка була відсутня в іграх серії понад 14 років

Працівник Rockstar Games випадково злив у мережу інформацію про свою причетність до розробки GTA 6 та розкрив низку нових подробиць про майбутню гру, зокрема про улюблену фанатами зброю з попередніх частин франшизи.

Допоки Rockstar офіційно не анонсують GTA 6, все що залишається допитливим геймерам – це виловлювати крупиці інформації з різноманітних джерел, що, власне, сталося в черговий раз, повідомляє 24 Канал.

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Користувач LinkedIn Sayan Saha – дизайнер 2D/UI, який працює в Rockstar, необачно оновив свою біографію, включивши в неї GTA 6, підтвердивши тим самим свою участь у розробці проєкту.

Хоча розробник швидко зрозумів помилку та видалив цю інформацію, звісно, що допитливі геймери встигли зробити скриншоти.

Скриншот біографії до редагування / Фото з Dexerto

З них стало відомо, що дизайнер попрацював над "500 внутрішньоігровими 2D-активами для GTA 6", включно з понад 25 "унікальними брендами".

Серед переліку робіт було зазначено етикетки на такі предмети як бензопили, вогнегасники, електричні щити, човнові та автомобільні двигуни.

Саме цей рядок найбільше зацікавив геймерів, які впевнені, що він означає те, що у GTA 6 повернеться, ймовірно, найулюбленіша зброя гравців GTA Vice City та San Andreas – бензопила.

Томмі Версетті та весела зброя у Vice City / Фото Rockstar

Розробник також зазначив, що він працював над вивісками, інтерфейсом мобільного телефону та загальним наповненням локацій, як от сертифікати на стінах кабінетів тощо.

Все це створювалося систематично, переходячи від одного внутрішнього рівня до іншого, створюючи велику деталізацію та занурення в GTA VI, – зазначив дизайнер.

Хай там як, побачити роботу Sayan Saha в грі на власні очі, вочевидь, вдасться ще дуже не скоро, адже Rockstar й далі зберігають мовчання щодо гри.