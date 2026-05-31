Одну з найочікуваніших відеоігор десятиліття знову перенесли – вона вийде у 2027 році

Розробники довгоочікуваного продовження культової серії відеоігор засмутили усіх геймерів, повідомивши, що реліз проєкту таки переноситься.

Після 10 років важкої розробки, продовження легендарної RPG зазнало ще одного перенесення дати релізу, інформує 24 Канал.

Fable вийде у 2027?

Чутки про нову Fable гуляли мережею ще з 2016 року, коли Microsoft закрила оригінальних творців гри – Lionhead Studios, та нібито вирішила створити перезавантаження серії.

Відтоді минули роки мовчання, скромних анонсів та напівпрем'єр. Аж ось у січні 2026 року, на Xbox Developer Direct, фанати культової рольової гри ніби отримали якусь конкретику.

Нова Fable мала вийти вже восени цього року. Що ж, таким вікно релізу гри було недовго.

29 травня Xbox оголосили про перенесення релізу проєкту на 2027 рік. Серед причин такого рішення було названо занадто "щільний" календар релізів запланованих на осінь.

Простими словами, творці чи видавці Fable побоялися конкуренції від проєктів ґатунку Call of Duty: Modern Warfare 4 чи Grand Theft Auto 6.

При цьому, реліз гри Playground Games все ще планується у "святковий" період аби всі геймери мали на неї час, тому новим вікном релізу Fable став лютий 2027 року, йдеться на офіційній сторінці XBOX у соцмережі X.

Цікаво, що ця новина з'явилася за лічені дні після того як розробники запевнили, що переносу не буде, паралельно підтвердивши вихід гри не лише на ПК та Xbox, а й на PlayStation.

Аби "підсолодити" новину, фанатам серії пообіцяли порцію нової інформації вже на Xbox Games Showcase, яка відбудеться 7 червня 2026 року.