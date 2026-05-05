Керівник Take-Two пояснив чому GTA 6 не вийде на ПК одразу

Очікувана GTA 6 готується до релізу, але не для всіх платформ одночасно. У Take-Two пояснили, чому ПК-гравцям доведеться зачекати, і натякнули на подальші плани компанії.

Генеральний директор Штраус Зельник, який очолює Take-Two Interactive, прокоментував відсутність ПК-версії Grand Theft Auto 6 на старті журналісту Джейсону Шраєру з Bloomberg. За його словами, студія Rockstar Games перш за все орієнтується на свою ключову аудиторію – гравців на консолях.

Чому Rockstar знову відкладає ПК-версію?

Логіка компанії проста – спочатку максимально сильний запуск на основних платформах, а вже потім розширення на інші.

Якщо упустити основну аудиторію, не обслужити її в першу чергу і найкращим чином, то ви не залучите й інших споживачів,

– наголосив Зельник.

Водночас керівник визнав, що ПК-ринок для великих ігор залишається критично важливим. За його словами, у випадку масштабних мультиплатформенних релізів частка продажів на комп'ютерах за останні 20 років доходила до 45 – 50%. Це фактично підтверджує: поява GTA 6 на ПК – не питання "чи", а питання "коли".

Окремо Зельник спростував популярну теорію про можливу ексклюзивну угоду з Sony. Він наголосив, що така стратегія має історичний характер. Ігри Rockstar традиційно спочатку виходять на консолях, а вже пізніше добираються до ПК.

За словами топменеджера, перед командою стоїть амбітне завдання – створити досвід, якого гравці ще не бачили:

Думаю, наша задача – запропонувати споживачам те, чого вони ніколи не відчували. Це дуже захопливо. І страшно, тому що очікування настільки високі.

На цьому тлі з'являються й тривожні сигнали зсередини студії. Працівники Rockstar, за повідомленнями, скаржаться на інтенсивні переробки – розробники намагаються вкластися у встановлені терміни.

Чи витримує команда темп розробки?

Напередодні релізу Grand Theft Auto 6 дедалі більше сигналів надходить не лише від керівництва, а й від самих розробників. Як звернув увагу портал Wccftech, на платформі Glassdoor почали з'являтися анонімні відгуки співробітників Rockstar Games, які скаржаться на різке погіршення умов праці.

Зокрема, аналітик контролю якості з підрозділу Rockstar India зазначає, що починаючи з квітня робочий графік суттєво ускладнився. За його словами, окремі працівники змушені залишатися в офісі до третьої години ночі.

Він описує роботу в компанії як "захопливі проєкти, але нереалістичне навантаження та очікування", додаючи, що керівництво фактично вимагає виконувати завдання, розраховані на 5 – 6 місяців, у два рази швидше.

Подібні відгуки надходять і з інших регіонів. Колишній тестувальник Rockstar зі штату Вашингтон згадує про "хаотичні дні" та "жорсткі понаднормові", які стали частиною робочого процесу.

На цьому тлі особливо контрастно звучить жарт генерального директора Штраус Зельник, який нещодавно припустив, що 19 листопада багатьом геймерам доведеться брати лікарняний, щоб пограти в нову частину GTA. Втім, з огляду на нинішні темпи роботи, "лікарняний" може знадобитися і самим розробникам – але вже з зовсім інших причин.

Нагадаємо, що офіційно реліз GTA 6 запланований на 19 листопада 2026 року для консолей PlayStation 5, Xbox Series X та Xbox Series S. І, схоже, студія налаштована будь-що дотриматися цієї дати.