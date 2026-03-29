GTA 6 може здивувати геймерів наявністю неочікуваного режиму
- З'явилися чутки, що GTA 6 може мати кооперативний режим, який дозволить гравцям проходити гру разом з друзями.
- Ця інформація непідтверджена, і її слід сприймати з обережністю, оскільки Rockstar не коментувала ці чутки.
У соцмережах почали ширитися чутки про те, що Grand Theft Auto 6 може мати новий для серії режим, який дозволить геймерам розділити задоволення від гри з друзями.
Поки Rockstar й далі зберігають мовчання щодо подробиць GTA 6, у мережі зародилася нова теорія, повідомляє 24 Канал.
GTA 6 матиме кооперативний режим?
Кожна гра легендарної серії приносить в індустрію щось інноваційне.
Вже зараз геймери з нетерпінням чекають на шосту частину, хоча б через нову унікальну систему розбиття скла, яку випадково розсекретив один з розробників.
Тепер GTA 6 Updates у X поділилася новими чутками про особливості майбутнього проєкту.
Згідно з ними, гра може отримати новий для франшизи кооперативний режим, який дозволить гравцю пройти усю історію пліч-о-пліч з другом.
Трейлер гри: дивіться відео
Таке припущення виглядає одночасно неймовірним та цілком реалістичним.
Чи потрібно це GTA? Ймовірно ні. Але подібна можливість точно стала б цікавим додатком до гри, тимпаче з огляду на те, що у ній буде одразу 2 протагоністи.
Втім, як і всі чутки про GTA 6, цю інформацію слід сприймати з величезною долею скептицизму.
Що відомо про героїв GTA 6?
Головними героями гри стане пара: Люсія Камінос та Джейсон Дюваль, інформує ESPN.
Джейсон – ветеран, який після служби працює на наркоторговців у пошуках легких грошей.
Люсія – латиноамериканка з складним дитинством, яка після виходу з в'язниці прагне змінити своє життя на краще.