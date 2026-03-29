GTA 6 може здивувати геймерів наявністю неочікуваного режиму

У соцмережах почали ширитися чутки про те, що Grand Theft Auto 6 може мати новий для серії режим, який дозволить геймерам розділити задоволення від гри з друзями.

Поки Rockstar й далі зберігають мовчання щодо подробиць GTA 6, у мережі зародилася нова теорія, повідомляє 24 Канал.

GTA 6 матиме кооперативний режим?

Кожна гра легендарної серії приносить в індустрію щось інноваційне.

Вже зараз геймери з нетерпінням чекають на шосту частину, хоча б через нову унікальну систему розбиття скла, яку випадково розсекретив один з розробників.

Тепер GTA 6 Updates у X поділилася новими чутками про особливості майбутнього проєкту.

Згідно з ними, гра може отримати новий для франшизи кооперативний режим, який дозволить гравцю пройти усю історію пліч-о-пліч з другом.

Трейлер гри: дивіться відео

Таке припущення виглядає одночасно неймовірним та цілком реалістичним.

Чи потрібно це GTA? Ймовірно ні. Але подібна можливість точно стала б цікавим додатком до гри, тимпаче з огляду на те, що у ній буде одразу 2 протагоністи.

Втім, як і всі чутки про GTA 6, цю інформацію слід сприймати з величезною долею скептицизму.

