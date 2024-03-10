Після 11 років очікування розробники нарешті виконали заповітне бажання гравців GTA Online

Rockstar напрочуд довго ігнорували запит шанувальників GTA Online, який виник, здається, від самого релізу гри. Аж ось останнє оновлення проєкту додало в нього таку жадану функцію, після 11 років очікування.

7 березня Rockstar Games випустила чергове безплатне оновлення для GTA Online і воно має деталь, що неабияк втішить фанатів проєкту.

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Отож, The Cluckin' Bell Farm Raid продовжує наративи минулих доповнень гри та дозволяє протистояти корумпованим поліцейським і бандитському наркокартелю.

Для цього геймерам пропонують зіграти у кілька нових місій, які можна виконувати як самостійно так і з друзями.

Найцікавішим моментом тут є те, що під час одного з завдань гравцям нарешті випадає шанс покерувати легендарним незнищенним потягом.

Повне проходження доповнення – дивитися відео

З моменту релізу гри саме цей транспортний засіб хвилював чимало геймерів, які чомусь ну дуже хотіли опинитися у ролі машиніста.

Аж ось через 3811 днів після випуску Grand Theft Auto Online у 2013 році гравці можуть використати потяг аби непомітно проникнути на фабрику Cluckin' Bell та застати картель зненацька.

Попри те, що оновлення дозволяє керувати поїздом лише в одній місії та й то недовго, шанувальники гри залишилися задоволені тим, що довге очікування не було марним.