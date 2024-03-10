Після 11 років очікування розробники нарешті виконали заповітне бажання гравців GTA Online
Джерело:Kotaku
Rockstar напрочуд довго ігнорували запит шанувальників GTA Online, який виник, здається, від самого релізу гри. Аж ось останнє оновлення проєкту додало в нього таку жадану функцію, після 11 років очікування.
7 березня Rockstar Games випустила чергове безплатне оновлення для GTA Online і воно має деталь, що неабияк втішить фанатів проєкту.
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Отож, The Cluckin' Bell Farm Raid продовжує наративи минулих доповнень гри та дозволяє протистояти корумпованим поліцейським і бандитському наркокартелю.
Для цього геймерам пропонують зіграти у кілька нових місій, які можна виконувати як самостійно так і з друзями.
Найцікавішим моментом тут є те, що під час одного з завдань гравцям нарешті випадає шанс покерувати легендарним незнищенним потягом.
Повне проходження доповнення – дивитися відео
З моменту релізу гри саме цей транспортний засіб хвилював чимало геймерів, які чомусь ну дуже хотіли опинитися у ролі машиніста.
Аж ось через 3811 днів після випуску Grand Theft Auto Online у 2013 році гравці можуть використати потяг аби непомітно проникнути на фабрику Cluckin' Bell та застати картель зненацька.
Попри те, що оновлення дозволяє керувати поїздом лише в одній місії та й то недовго, шанувальники гри залишилися задоволені тим, що довге очікування не було марним.