Ентузіасти пограли в GTA Vice City на WI-Fi роутері – дивовижне відео

Технологічні генії з порталу KittenLabs примудрилися зіграти в культову Grand Theft Auto Vice City на Wi-Fi роутері від TP-LINK. Неймовірне відео – у матеріалі.

Здавалося б геймерів не здивуєш технологічними вибриками після того, як DOOM вдалося запустити на кишкових бактеріях, однак у хлопців з KittenLabs був свій козир у рукаві.

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Взявши роутер TL-WDR4900 v1 від TP-LINK, ентузіасти вирішили запустити на ньому GTA Vice City.

Через відносно потужний процесор, яким володіє саме ця модель, інженерам вдалося встановити на нього операційну систему Debian Linux та під'єднати її до зовнішньої відеокарти від AMD.

На цьому "комп'ютері" геймери змогли запустити гру, одначе "піймали" дуже дивний візуальний баг – зображення невпинно мерехтіло як тільки на екрані з'являвся будь-який персонаж.

Усе виглядало ідеально правильно (у коді інженерів – ред.), і ми не змогли знайти жодних інших проблем. Проєкт застряг на цьому місці на декілька місяців, – розповів один з ентузіастів.

У результаті численних спроб, інженерам вдалося запустити проєкт без цієї графічної помилки.

Одначе, з'явилися проблеми з продуктивністю, адже GTA "видавала" близько 1 кадра на хвилину, що робило гру в неї неможливою.

Як Vice City працює на роутері – дивитися відео

Попри це, інженери продовжили роботу та все-таки досягли мети – у Vice City можна більш-менш комфортно грати на Wi-Fi роутері.