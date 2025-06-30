Halo Studios анонсувала нові деталі про франшизу та наступну гру на Halo World Championship

Halo Studios офіційно підтвердила, що поділиться новими подробицями про франшизу Halo та наступну гру пізніше цього року. У своєму блозі на Halo Waypoint студія прокоментувала нещодавні чутки та спекуляції щодо того, коли і де можна очікувати більше інформації про майбутні проєкти.

У дописі в блозі студія зазначила, що на цьогорічному Halo World Championship вони "з нетерпінням чекають продовження розмови". Саме там студія обіцяла надати більше офіційної інформації про те, над чим вони працюють, розповідає 24 Канал.

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Нагадаємо, що у 2024 році 343 Industries змінила назву на Halo Studios та продовжила розробку наступних ігор серії Halo. Студія заявила, що має "декілька проєктів у роботі".

Під час оголошення про зміну назви було також повідомлено, що ігри франшизи перейдуть на рушій Unreal Engine 5. Керівник студії П’єр Хінтзе зазначив:

Якщо розібрати Halo на частини, можна виділити дві дуже різні глави. Перша глава – Bungie. Друга глава – 343 Industries. Тепер, я думаю, у нас є аудиторія, яка прагне більшого. Тож ми не просто намагаємося підвищити ефективність розробки, а змінюємо рецепт створення ігор Halo. Сьогодні ми починаємо нову главу.

Halo World Championship заплановано на 24-26 жовтня 2025 року в Сіетлі, і саме там фанати зможуть дізнатися більше про майбутнє франшизи.

Ігрова франшиза Halo за роки існування отримала величезну фан базу відданих гравців, які з нетерпінням чекають на будь-які новини. Тож інформація від розробників дещо підігріла інтерес і навіть викликала певний ажіотаж серед спільноти. Залишилося дочекатися офіційного заходу та новин від розробників.

А тим часом подейкують, що інша не менш відома внутрішня студія Microsoft почала поширювати всередині компанії трейлери The Elder Scrolls VI.