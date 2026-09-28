Культова кривава браузерна гра повернулася через 16 років – проєкт підкорює Steam

Культова браузерна гра Happy Wheels, яка розважала мільйони користувачів у епоху Adobe Flash, офіційно вийшла в Steam та підкорила геймерів.

Культова браузерна гра Happy Wheels, яка розважала мільйони користувачів у епоху Adobe Flash, офіційно вийшла в Steam, інформує 24 Канал.

Неочікуваний тріумф у Steam

Розробник відомої гоночної аркади Джим Боначчі розраховував, що поява його проєкту у магазині Steam приверне увагу максимум 5 тисяч користувачів.

Натомість лише за два тижні після відкриття сторінки гра зібрала приголомшливі 750 тисяч додавань до списків бажаного. За словами творця, така увага стала для нього справжнім сюрпризом, адже гра залишається безкоштовно доступною в мережі вже протягом 16 років, пише видання Dexerto.

Перед самим релізом Happy Wheels я з жахом дивлюся на статистику у 750 тисяч списків бажаного,

– прокоментував розробник гри.

Боначчі зізнався, що очікував скромного старту, після якого проєкт мав повільно інтегруватися в нове середовище. Автор зазначив, що як геймер із 20-річним стажем у Steam він неймовірно вдячний спільноті за такий теплий прийом.

Оригінальний проєкт Happy Wheels з'явився ще у 2010 році як безкоштовна браузерна гра, де гравці долали смуги перешкод на різних транспортних засобах із чорним гумором і кумедною фізикою ганчіркової ляльки.

Трейлер гри: дивіться відео

Проте у 2021 році компанія Google та розробники з Adobe остаточно припинили підтримку технології Flash, що поставило під загрозу існування тисяч класичних мережевих ігор. Творець Happy Wheels ще у 2020 році встиг портувати проєкт на JavaScript, зберегши його працездатність на власному сайті.

Полноцінний реліз Happy Wheels у Steam відбувся 21 вересня 2026 року за ціною в 130 гривень. Платна версія пропонує гравцям суттєві покращення, які раніше були недоступні в браузері:

повна підтримка геймпадів;

система досягнень Steam;

цілковита відсутність реклами;

миттєвий доступ до величезного архіву з понад 5 мільйонів рівнів, які створила спільнота за всі роки існування проєкту.

У день запуску піковий онлайн досяг позначки у 3 193 гравців одночасно, інформує SteamDB, а сама гра зібрала майже 2 тисячі відгуків, із яких 95% виявилися позитивними.