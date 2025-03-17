Майстерність, удача та ще раз майстерність: найкращі хайлайти ESL Pro League Season 21 з CS 2

21 сезон ESL Pro League з Counter-Strike 2 подарував шанувальникам кіберспорту масу позитивних вражень та запам'ятається низкою цікавих моментів.

ESL Pro League Season 21 був довгим турніром, але подарував фанатам змагального Counter-Strike 2 чимало кумедних та видовищних ситуацій. Про найцікавіші з них вам розповість Games 24.

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"Ей, хлопці, мені 60 років..."

Легендарний капітан Team Vitality Ден "apEX" Мадесклер вчергове нагадав усім критикам, що ще має порох в порохівницях. І зробив це у своєму фірмовому стилі, вигравши видовищний клатч та відреагувавши на це з гумором.

Емоції від Дена: дивіться відео

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Нестримний снайпер

Молодий AWP-пер колективу The Mongolz дуже добре проявив себе протягом усього турніру. А відправною точкою став саме цей раунд на Inferno, де 910 впевнено впорався одразу з 4 опонентами.

Дивовижний клатч 1 проти 4 від снайпера: перегляньте ролик

Проблеми NAVI розпочалися тут

Українська організація Natus Vincere досить неочікувано покинула ESL Pro League Season 21 у чвертьфіналі, поступившись The Mongolz, але проблеми в команди почалися ще раніше.

Зокрема величезних клопотів їм приніс матч проти китайського колективу TYLOO, який вони часто недооцінювали по ходу гри, як-от в цьому епізоді.

NAVI недооцінили форс-раунд суперників: дивіться ролик

Зайве нагадування про ефективність гранат

Команда Eteran Fire вчергове підтвердила власний статус майстрів використання utility damage, видовищно зірвавши наступ суперників на точку B на мапі Mirage всього двома гранатами.

Вибуховий захист EF: дивіться відео

Світла пляма у виступах

Попри в цілому невдалий для команди турнір, собою цілком може бути задоволений гравець NAVI Валерій Ваховський. Він у всіх матчах показував стабільно високий рівень та всіляко намагався допомогти тіммейтам.

Один із найвидовищніших раундів b1t видав проти все тих же TYLOO, вигравши ситуацію 1 проти 4.

Валерій розвалює: перегляньте відео

Степова магія на Dust 2

Справжню монгольську магію продемонстрував Senzu на мапі Dust 2 проти G2, де він напереваги зі снайперською гвинтівкою пішов вибивати точку та в процесі зробив 3 вбивства "ноускопом", вразивши як опонентів, так і всіх глядачів поєдинку.

Трохи магії від Senzu: перегляньте відео

Ковбой ZywOo та його "Беретти"

Справжнім царем пустелі показав себе Матьє Ербо, який просто знищив MOUZ в одному з пістолетних раундів на Dust 2 за допомогою своїх подвійних "Беретт".

Класичний Ербо: дивіться ролик

Пізніше у тому ж матчі Матьє ще раз нагадав, хто "головний бос" цієї гри, впевнено зупинивши вихід MOUZ з "короткого".

Матьє та 10 HP: перегляньте ролик

Відчайдух з дробовиком

Мапа Mirage проти NAVI у Stage 2 турніру запам'ятається G2 абсолютним безсиллям та кумедним моментом, коли Snax зміг реалізувати чудернацьку тактику з дробовиком, взявши бодай ще один раунд для своєї команди.

Іноді божевільні ідеї спрацьовують: дивіться ролик

Подарунок від G2

Хоча, можливо, саме за цей момент G2 потім і відплатили "народженим перемагати" в тому ж матчі, але вже на мапі Ancient. Там в ситуації 3 проти 1 "самураї" вибігли без зброї прямо на Юстінаса "jL" Лекавічуса, який хоча й розгубився, але все ж впевнено закрив цей "подарований" раунд.

Дивний подарунок для NAVI: перегляньте відео

Самурай в диму

Одним із найкумедніших "даблкілів" турніру став момент із чвертьфіналу між MOUZ та G2.

Гравець "самураїв" HeavyGod опинився в диму та вистріляв увесь свій магазин, після чого йому довелося оголити власну "катану". В результаті гравець G2 вполював одразу двох суперників на потіху публіки.

Подвійний удар від HeavyGod: дивіться відео

Раунд на фінал

Хоча Nuke був лише першою мапою півфінального протистояння між MOUZ та Spirit, ми впевнені, що той заряд, який "мишки" отримали в останньому переможному раунді, забезпечив їм емоційний імпульс, який своєю чергою гарантував прохід до гранд-фіналу ESL Pro League Season 21.

Важливий раунд від torzsi: перегляньте ролик

"Як турнір почнеш..."

Хоча грандфінал події виявився доволі простою прогулянкою для переможців з Team Vitality, Ден Мадесклер показав, що його зарядженість на гру не згасала ні на мить впродовж всього змагання.

З моменту, як капітан французького колективу почав "розривати" опонентів у перших матчах, він ні на мить не спинявся і зробив те ж саме й у найголовнішому поєдинку ESL Pro League Season 21.

Шалений apEX: дивіться відео

Момент тріумфу

Ну, і найприємніший момент цього довгого турніру, безумовно, відбувся, коли Team Vitality здійняли заслужений трофей та стали головними фаворитами у гонитві за Intel Grand Slam.

Радість переможців: перегляньте ролик