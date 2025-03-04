Hazelight Studios представила рішення для гравців без друзів у Split Fiction

Шведська студія Hazelight, відома за It Takes Two, знайшла креативний підхід до проблеми відсутності напарників у кооперативній грі Split Fiction, яка виходить цього тижня. У новому рекламному ролику від Electronic Arts розробники представили "Friend Edition", що пропонує нестандартне і жартівливе рішення для самотніх гравців.

У відео, опублікованому на YouTube-каналі EA, керівник Hazelight і режисер гри Джозеф Фарес "презентував" глядачам спеціальне видання Split Fiction, повідомляє 24 Канал.

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За його словами, це перша гра в історії, яка поставляється разом із реальним напарником для кооперативного проходження. У ролику навіть показали процес пакування такої "дружньої версії".

Split Fiction Friend Edition – дивіться відео

Звичайно, ніхто не відправлятиме живу людину в коробці на інший кінець світу. Фарес уточнив, що знайти партнера для гри набагато простіше – достатньо приєднатися до Discord-сервера Hazelight.

Реклама, попри жартівливий характер, отримала схвальні відгуки користувачів. Один із коментаторів назвав її "першим успішним маркетингом EA за роки".

Хоча для гри в Split Fiction необхідні двоє гравців, купувати дві копії не доведеться. Як і в попередніх проєктах Hazelight, другий гравець зможе приєднатися через безкоштовний Friend Pass. Ба більше, цього разу функція підтримуватиме кросплатформову гру.

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Split Fiction вийде вже 6 березня на PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X та S. Розробники обіцяють "найепічнішу кооперативну пригоду" в історії студії, без лутбоксів, мікротранзакцій та інших нав’язаних елементів.