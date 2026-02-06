HBO створить серіал за мотивами найкращої відеогри 2023 року

HBO та Крейг Мазін перенесуть на екрани віртуальний світ, який закохав у себе мільйони геймерів, ставши найкращою грою 2023 року. Перші деталі – у матеріалі.

Одна з кращих відеоігор останніх років авторства Larian Studios поповнить перелік екранізацій віртуальних світів, повідомляє Deadline.

Цікаво Глава Larian розкрив перші деталі фіналу нової Divinity

BG 3 перетворять у серіал?

Мережу ошелешила інформація про те, що HBO спільно з Hasbro, почали роботу над серіалом за мотивами відеогри Baldur's Gate 3.

Шоураннером проєкту стане добре відомий геймерам Крейг Мазін, який вже працював над серіалом по іншій не менш відомій грі – The Last of Us.

Події нового шоу розгорнуться опісля фіналу хітової RPG та покажуть як знайомих героїв, так і нові обличчя. Зазначають, що Мазін матиме повну свободу щодо напрямку розвитку сюжету, на відміну від "Останніх з нас", де він все-таки слідував оповіді з гри.

На превеликий жаль, розробники з Larian не матимуть прямого стосунку до створення серіалу, оскільки світ гри залишається інтелектуальною власністю Hasbro Entertainment як частина франшизи Dungeons & Dragons.

Проте, очільник студії Свен Вінке виразив оптимізм та вже встиг отримати запрошення на бесіду з шоураннером, тож впевнений, що доля цієї фантастичної історії в гарних руках.

Кінцівки BG3 були створені для того, щоб вони могли слугувати наративним ґрунтом для нових пригод. Є багато шляхів, якими вони можуть піти. Мені не терпиться дізнатися, які з них оберуть Крейг та його команда. Він звернувся до нас для невеличкої розмови, тож у нас буде можливість поділитися з ним своїми думками,

– заявив Вінке на своїй сторінці в X.

Що робить Baldur's Gate 3 особливою?