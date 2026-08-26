Ubisoft готує ремейк Heroes of Might and Magic 3

Французький ігровий гігант Ubisoft готує масштабне повернення однієї з найвеличніших стратегій в історії. Легендарна фентезійна гра Heroes of Might and Magic 3 отримає повноцінний тривимірний ремейк, про що розробники офіційно оголосили на виставці Gamescom.

Поведінка класики та перехід у тривимірний вимір

На грандіозному шоу Gamescom Opening Night Live 2026 розробники здивували спільноту несподіваною презентацією. Культову гру 1999 року автори повністю перенесуть на свій сучасний рушій Snowdrop, змінивши звичну ізометричну графіку на тривимірний простір із вільною камерою, пише Neowin.

Розробники з китайських студій Ubisoft у Ченду та Шанхаї обіцяють додати 4K-візуалізацію, динамічне освітлення, зміну пір року та реалістичну погоду в реальному часі. Це дозволить вдихнути нове життя у класичні локації та поля битв.

Окрім графічного оновлення, автори інтегрують нові звукові ефекти для боїв, чаклунства та коливань бойового духу юнітів. Ремейк збереже весь базовий вміст оригінальної гри, а також обидва офіційні доповнення Armageddon's Blade та The Shadow of Death.

Автори перетворять сюжетну лінію на цілісну історію, додадуть високоякісні кінематографічні заставки та спеціальну вступну кампанію, яка допоможе новачкам швидше розібратися у механіках.

Heroes of Might and Magic III Remake – це наш спосіб підкреслити багату спадщину оригіналу 1999 року та оновити цей досвід для нового покоління гравців,

– прокоментував віцепрезидент Ubisoft Ксав'є Пуа, який керує студіями розробки.

Коли чекати реліз та які платформи підтримають проєкт

Спільнота також отримає оновлений редактор карт, який дозволить створювати й поширювати власні сценарії. Розробники запланували реліз ремейку на 2027 рік для персональних комп'ютерів через Steam, Epic Games Store та Ubisoft Connect, а також для консолей PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

Попри амбітні плани, запуск оригінальної гри на платформі Steam супроводжувався неочікуваною проблемою.