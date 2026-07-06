Хідео Кодзіма розкритикував рішення PlayStation відмовитись від фізичних дисків

Світ відеоігор стоїть на порозі радикальних змін, які можуть назавжди змінити уявлення про право власності. Рішення великої корпорації відмовитися від фізичних носіїв викликало хвилю дискусій серед розробників та фанатів, змушуючи задуматися про безпеку цифрових бібліотек у майбутньому.

Чи стане 2028 рік фіналом для фізичних копій ігор?

Індустрія інтерактивних розваг стрімко рухається у бік повної цифровізації, що викликає серйозне занепокоєння у провідних фахівців галузі. Нещодавня заява компанії Sony про намір припинити виробництво фізичних дисків для ігор PlayStation з січня 2028 року стала справжнім шоком для спільноти. Попри те, що корпорація планує дозволити партнерам додруковувати тиражі для старих проєктів, випущених до цієї дати, нові релізи опиняться у повній залежності від цифрових платформ, про що пише видання Wccftech.

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Свою позицію щодо цієї ситуації висловив легендарний геймдизайнер і творець серій Metal Gear Solid та Death Stranding Хідео Кодзіма. Виступаючи на кінофестивалі "Il Cinema in Piazza" в Італії, він зазначив, що такий крок є лише першим етапом переходу, який несе в собі приховані загрози.

Я виріс на фізичних носіях, тому мені дуже сумно,

– прокоментував Хідео Кодзіма.

Кодзіма, який відомий своїм глибоким аналізом технологічних трендів, наголосив, що справжній "нічний жах" чекає на гравців не у цифрових завантаженнях, а в домінуванні хмарного геймінгу. Якщо під час завантаження гри на жорсткий диск дані фізично залишаються на пристрої користувача, то стрімінгові сервіси повністю позбавляють людину володіння контентом.

Геймдизайнер порівняв підписки на кшталт Netflix або Amazon з "водопровідним краном": користувач щомісяця платить за право його відкрити, але сама вода (дані) належить компанії, яка володіє сервером. Це створює небезпечний прецедент, коли доступ до улюблених творів мистецтва може бути заблокований у будь-який момент через політичні зміни, зміну ідеологій чи корпоративні рішення.

За словами Кодзіми, такий сценарій лякає його найбільше, адже людина фактично стає "безхатченком" у цифровому просторі, не маючи гарантованого доступу до своєї інтелектуальної власності.

Ми не зможемо вільно мати доступ до фільмів, книг і музики, які ми любили. Я був би бідним. Ось чого я боюся. Це не жадібність,

– додав Хідео Кодзіма.

Різні підходи гігантів індустрії

Цікаво, що критика Кодзіми пролунала попри його історично близькі стосунки з Sony. Після виходу з Konami саме цей японський гігант допоміг йому заснувати Kojima Productions та надав доступ до технології Decima Engine. Зараз розробник працює над ексклюзивом Physint для PlayStation, але це не завадило йому відкрито засудити непопулярне рішення компанії. Водночас Sony вже почала перепрофілювати свої заводи з виробництва дисків під інші завдання, попри петиції фанатів, які зібрали понад 30 000 підписів.

На противагу цьому тренду, деякі розробники намагаються зберегти традиції. Наприклад, Halo Studios підтвердила, що коробкова версія майбутнього ремейку Halo: Campaign Evolved, який виходить 28 липня 2026 року, обов'язково міститиме фізичний диск. Старший менеджер спільноти Джон Юнішек запевнив, що гравці отримають матеріальний предмет для своїх колекцій, що особливо важливо на тлі новин про Grand Theft Auto VI, яка у фізичних виданнях може постачатися лише з цифровим кодом.

Ремейк Halo: Campaign Evolved запропонує повністю оновлену графіку у форматі 4K, три нові сюжетні місії про Мастера Чіфа та сержанта Джонсона, а також режим Машиніми. Гра вийде на PC, Xbox Series X/S та PS5. Гравці, які оберуть преміальне видання, отримають ранній доступ уже 23 липня 2026 року.

Цей крок Halo Studios виглядає як спроба заспокоїти аудиторію та продемонструвати повагу до колекціонерів у часи, коли фізичні носії стають розкішшю. Але навряд чи варто воздавати почесті за цей вчинок: враховуючи, що гра виходить у 2026 році, вона в будь-якому випадку отримала б диски. Тому всі ці заяви – лише спроба зіграти на тренді. Приклад Sony, ймовірно, спричинить лавину наслідування, і рано чи пізно Halo Studios також прийме нові правила гри.