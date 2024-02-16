Один з найкращих ексклюзивів PS5 може отримати сиквел вже у 2024 році

Згідно з новими чутками, що ширяться мережею, існує велика ймовірність, що сиквел одного з найвище оцінених ексклюзивів з PlayStation 5 з'явиться на консолі пізніше цього року.

PS5 все ще не може похвалитися якоюсь захмарною кількістю ексклюзивних проєктів, однак серед наявних ігор існує чимало напрочуд вдалих релізів.

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Серія Astro почала своє життя як The Playroom на PS4, що була створена як технічна демонстрація можливостей контролера DualShock 4 та PlayStation Camera.

Вслід за нею з'явилась The Playroom VR, яка зайняла подібну нішу, але для оригінальної гарнітури PlayStation VR від Sony.

Справжнім хітом стала Astro's Playroom (2020 року) для PS5, яка не лише чудово продемонструвала можливості нового контролера DualSense, але й стала однією з найвище оцінених ексклюзивних ігор для консолі із 83/100 від критиків та 9.0/10 від геймерів (за даними порталу metacritic).

Трейлер гри Astro's Playroom – дивитися відео

І тепер авторитетний інсайдер поділився інформацією, що ще одна гра в серії Astro може бути близькою до релізу.

Я чув, що, можливо, нова Astro вийде вже цього року,

– сказав Джефф Грабб на подкасті Game Mess Mornings.

Момент з подкасту – дивитися відео

Враховуючи високу якість попередніх ігор серії, буде цікаво побачити, що готують розробники та яку форму може набути їхній новий проєкт.

Оскільки Astro's Playroom стала хітом, то чимало шанувальників сподіваються, що наступна частина розширить наявні концепції та представить масштабнішу, більш традиційну 3D пригоду у жанрі платформера.