Hogwarts Legacy 2 вже має дату виходу, і це не просто випадковий день

Світ "Гаррі Поттера" готується до масштабного оновлення, адже неймовірний успіх Hogwarts Legacy змусив видавців зробити сиквел своїм головним пріоритетом. Шанувальники магічного всесвіту затамували подих в очікуванні офіційних анонсів, поки інсайдери розкривають плани розробників.

Які деталі розробки вже відомі?

Ми вже давно знаємо, що Warner Bros. активно працює над продовженням свого ігрового хіта. Тепер стало відомо, що реліз Hogwarts Legacy 2 може відбутися вже на початку 2027 року. Найбільш імовірним вікном для виходу гри називають період з січня по квітень. Такий вибір дати не є випадковим, адже він безпосередньо пов'язаний зі стратегією медіагіганта щодо просування всесвіту "Гаррі Поттера", пише Players.

Дивіться також Ідеал для перфекціоністів – симулятор бібліотекаря пропонує правильно розставити тисячі книг

Згідно з інформацією, що з'явилась у Magic World Report, видавець планує синхронізувати вихід гри з прем'єрою нового серіалу від HBO, присвяченого пригодам хлопчика, що вижив. Перший сезон шоу також очікується взимку або навесні 2027 року.

Така синергія має на меті залучити максимальну увагу аудиторії, підштовхуючи глядачів серіалу до знайомства з ігровим втіленням магічного світу. Існують навіть припущення, що сюжетні лінії сиквела можуть бути безпосередньо пов'язані з подіями майбутньої телевізійної адаптації.

Не всі з цим згодні

Незважаючи на оптимістичні прогнози щодо 2027 року, у середовищі фанатів та експертів панують і більш стримані думки. Деякі аналітики нагадують, що цикл розробки першої частини Hogwarts Legacy тривав близько шести років. Якщо орієнтуватися на такий самий темп, то повноцінний реліз може зміститися на 2029 або навіть 2030 рік, пише ScreenRant.

Окремі користувачі на тематичних форумах, зокрема Reddit, вважають, що перші офіційні анонси чи трейлери з'являться не раніше кінця 2026 року, а найоптимістичнішим сценарієм для виходу вважають 2028 рік.

Хто створює проєкт?

Щодо технічної та змістовної сторони майбутнього проєкту, то за розробку відповідає та сама студія Avalanche Software. Warner Bros. не шукала інших фахівців для створення нової пригоди. Хоча багато хто очікує, що гра наслідуватиме формат першої частини, є також чутки про можливе впровадження мережевих режимів або мультиплеєра, що могло б значно розширити ігровий досвід і зробити світ ще більш живим.

Питання в грошах

Актуальність сиквела підкріплена приголомшливими фінансовими результатами оригіналу. На кінець 2025 року продажі першої частини Hogwarts Legacy перевищили 40 мільйонів копій на всіх платформах, включаючи персональні комп'ютери, PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. Така популярність робить гру однією з найуспішніших адаптацій творів Джоан Ролінґ в історії індустрії.

Наразі проєкт перебуває у фазі активної розробки, і хоча Warner Bros. поки утримується від офіційних заяв щодо точних дат, загальний вектор розвитку франшизи вказує на масштабне повернення магії на екрани найближчими роками.