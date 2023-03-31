Українські розробники створюють рольову гру про жителів знищеного Маріуполя

Українські розробники готують рольову гру Hollow Home – про трагічну історію жителів зруйнованого росіянами Маріуполя. Офіційний анонс очікується вже найближчим часом.

Маріуполь – одне з перших великих міст України, що стало на шляху російської окупаційної армії. До 24 лютого 2022 року тут проживали близько пів мільйона осіб.

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Гра Hollow Home

Нині Маріуполь практично повністю зруйнований, а його жителі зазнали немислимих страждань. Кількість загиблих невідома й залишатиметься такою аж до української перемоги.

Щоб увесь світ дізнався про жахи, що випали на долю мирних жителів, українська інді-студія Twigames вирішила розробити гру, сюжет якої заснований на страшних подіях першої половини 2022 року та подальшої окупації.

Ізометрична рольова гра Hollow Home оповідає про 12-річного українського хлопчика Макса, який одного дня прокинувся серед хаосу війни, ракет, руйнувань і смерті.

Щоб вижити, герою та жителям зруйнованого Маріуполя потрібно адаптуватися до нових реалій. Hollow Home – сюжетноорієнтована гра, мета якої максимально достовірно відобразити жахіття мирного населення очима дитини, яка в один день змушена подорослішати та боротися за життя.

Hollow Home дещо схожа на хітову польську гру This War of Mine, та, на жаль, заснована на реальних подіях. Офіційний анонс Hollow Home планується на весну 2023 року.